Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцев лишили возможности учиться в Европе

Фото: wikipedia.org/Maksym Kozlenko
Прямого запрета нет, но визы не дают

Молодые граждане Украины, попавшие в программу бесплатного обучения в Неапольской академии, не могут выехать в Италию, поскольку консульство страны тянет с документами.  Об этом рассказал украинский радиоведущий Александр Сказкин.

По словам журналиста, семеро украинцев прошли сложный отбор и получили грант от Apple. "Казалось бы, живи и радуйся, пакуй чемоданы, жди время Ч, поезжай в Италию, учись, ума набирайся, Украину прославляй, с Apple контакты налаживай, глобализм, обучение за границей, "Україна – Це Європа", – написал в Facebook Сказкин.

По теме

Однако оказалось, что не все так просто – для обучения в Европе украинцам требуется особое разрешение. "Мы, конечно, любим наш безвиз и ни на что его не променяем, но для девятимесячного обучения в Италии нужна национальная виза категории D", – отметил журналист. Документы ребята подали, но с ответом в консульстве затянули. На все жалобы отвечают, что срок рассмотрения запроса – до 90 дней. Дескать, ждите.

Тем временем, занятия в академии уже начались. И там присутствуют в том числе молодые россияне – у них не возникло проблем с документами, консульство Италии в России выдало их за 2 дня. "И оно не удивительно – у них же нет безвиза", – комментирует украинский журналист.

Ранее президент Незалежной Петр Порошенко указал на возросшую ценность украинского паспорта после заключения с ЕС соглашения о безвизе. Граждане Украины с лета прошлого года могут въезжать в страны "шенгенской зоны" по внутреннему биометрическому паспорту и находиться там 90 дней в течение полугода. 

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вместо войны: Британия лишит Россию удобств

Лондон не хочет горячего конфликта с Москвой, но продолжать пакостить намерен и дальше

Израиль обрадовался безнаказанности за сбитый Ил-20

Иерусалим отделался лишь легким испугом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей