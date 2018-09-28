Украинцев лишили возможности учиться в Европе

Прямого запрета нет, но визы не дают

Молодые граждане Украины, попавшие в программу бесплатного обучения в Неапольской академии, не могут выехать в Италию, поскольку консульство страны тянет с документами. Об этом рассказал украинский радиоведущий Александр Сказкин.

По словам журналиста, семеро украинцев прошли сложный отбор и получили грант от Apple. "Казалось бы, живи и радуйся, пакуй чемоданы, жди время Ч, поезжай в Италию, учись, ума набирайся, Украину прославляй, с Apple контакты налаживай, глобализм, обучение за границей, "Україна – Це Європа", – написал в Facebook Сказкин.

Однако оказалось, что не все так просто – для обучения в Европе украинцам требуется особое разрешение. "Мы, конечно, любим наш безвиз и ни на что его не променяем, но для девятимесячного обучения в Италии нужна национальная виза категории D", – отметил журналист. Документы ребята подали, но с ответом в консульстве затянули. На все жалобы отвечают, что срок рассмотрения запроса – до 90 дней. Дескать, ждите.

Тем временем, занятия в академии уже начались. И там присутствуют в том числе молодые россияне – у них не возникло проблем с документами, консульство Италии в России выдало их за 2 дня. "И оно не удивительно – у них же нет безвиза", – комментирует украинский журналист.

Ранее президент Незалежной Петр Порошенко указал на возросшую ценность украинского паспорта после заключения с ЕС соглашения о безвизе. Граждане Украины с лета прошлого года могут въезжать в страны "шенгенской зоны" по внутреннему биометрическому паспорту и находиться там 90 дней в течение полугода.