Порошенко назвал полученные от США катера "кирпичами"

На церемонии передачи списанной техники глава Незалежной выглядел счастливым

Свидетельством поддержки свободолюбивого украинского народа назвал Петр Порошенко согласие США передать Незалежной два старых патрульных катера. Пентагон их списал. А Киев купил. За $9 миллионов.

Правда, в Вашингтоне уточнили, что за эти деньги украинцы получат не просто два судна, спроектированные в 80-х годах прошлого века. Катера "модернизируют", установят новое электронное оборудование. Кроме того, в договор входит обучение украинского персонала по управлению данными машинами, приводит "Россия 24" детали сделки.

Физически ВМС Украины получат данные катера через год. Но президента Порошенко все эти обстоятельства не смутили. На церемонии подписания меморандума и передачи флага он был счастлив, рассказывая, как Россия получила отпор в Донбассе, а теперь ей не поздоровится на Азове.

Впрочем, в своей пламенной речи глава Незалежной допустил забавную оговорку, назвав старые американские катера "кирпичами".

"Первые два патрульных катера береговой охраны класса "Island", которые США передали Украине, станут еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами", – написал позже Порошенко в Twitter, умышленно умолчав о заплаченных миллионах.

Его подписчики оценили ситуацию более трезво.

"Ага. Джавелины списанные спихнули, катера такие же – туда же. Страна – помойка, президент – попрошайка. Стыд какой…" – прокомментировал пользователь @sehnsucht2016.

"Ахаха! Петьке ведро старое впарили, а он рад!" – посмеялся @james_kupchino.

"Как бы эти катера не стали по дороге подводными лодками? Они не предназначены для плавания в открытом океане! В шторм их просто перевернет!" – написал Евгений Мацнев.

"Брысь на бутылку", – рекомендовал Порошенко пользователь Джеймс.