Америка отдала Украине ржавые катера для войны с Россией

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У Киева не хватает денег на модернизацию техники в своей стране, поэтому Порошенко приходится умолять западных партнеров помочь им. Американцы не скупились и в ближайшее время отдадут Незалежной 2 патрульных катера класса "Айленд", однако, как оказалось, их давно нужно было утилизировать.
Согласно сообщению американского ведомства, судна Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) торжественно отдадут Киеву в четверг. На церемонию приедет и глава Украины. При этом катера построили в 1988 году и уже давно списали со службы, но это никак не расстроило Порошенко.
Скорее всего Киев использует их для патрулирования в Азовском море, чтобы показать России свою "боевую мощь", однако хорошо, если эти корабли хотя бы не развалятся в воде.
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