От российских правозащитников под угрозой лишения трибуны потребовали признать полуостров украинским

Название "Крым" едва не попало под табу в ООН. Накануне 39-й сессии Совета по правам человека ООН от российской делегации потребовали не произносить это слово в своих докладах. Об этом сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

Он сообщил, что готовился рассказать с ооновской площадки о дискриминации, которой подвергаются жители полуострова со стороны США, ЕС и Украины. По правилам тексты выступлений нужно заранее направлять в секретариат Совета. Там решили, что в представленном виде речь не может звучать с трибуны ООН, и внесли правки.

"Говорилось о том, что мы не имеем права в своем докладе вообще употреблять слово "Крым". Только "Автономная республика Крым" и через запятую – Украина", - рассказал Молохов РИА "Новости". Положение складывалось анекдотическое. "Чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, мы предложили поменять по тексту словосочетание "крымские татары" на "украинские татары", – поделился Молохов.

В результате, российская делегация до последнего момента не знала, дадут ли ей слово в ООН. Спасло то, что в секретариате Совета нашлись "толковые люди, которые поняли, что это маразм и идиотизм, после чего вся эта мышиная возня прекратилась". В итоге многие представители мирового сообщества, присутствовавшие на заседании, были шокированы известием о том, что жители Крыма не имеют права ездить в США и страны ЕС, поскольку там введен запрет на выдачу им виз; что Киев лишил их поставок воды и электричества, а крымские татары на Украине подвергаются гонениям.