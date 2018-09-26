Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Слово "Крым" попытались запретить через ООН

Фото: pixabay.com
продолжениеВ Киеве опозорили страны ЕС
От российских правозащитников под угрозой лишения трибуны потребовали признать полуостров украинским

Название "Крым" едва не попало под табу в ООН. Накануне 39-й сессии Совета по правам человека ООН от российской делегации потребовали не произносить это слово в своих докладах. Об этом сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

Он сообщил, что готовился рассказать с ооновской площадки о дискриминации, которой подвергаются жители полуострова со стороны США, ЕС и Украины. По правилам тексты выступлений нужно заранее направлять в секретариат Совета. Там решили, что в представленном виде речь не может звучать с трибуны ООН, и внесли правки.

По теме

"Говорилось о том, что мы не имеем права в своем докладе вообще употреблять слово "Крым". Только "Автономная республика Крым" и через запятую – Украина", - рассказал Молохов РИА "Новости". Положение складывалось анекдотическое. "Чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, мы предложили поменять по тексту словосочетание "крымские татары" на "украинские татары", – поделился Молохов.

В результате, российская делегация до последнего момента не знала, дадут ли ей слово в ООН. Спасло то, что в секретариате Совета нашлись "толковые люди, которые поняли, что это маразм и идиотизм, после чего вся эта мышиная возня прекратилась". В итоге многие представители мирового сообщества, присутствовавшие на заседании, были шокированы известием о том, что жители Крыма не имеют права ездить в США и страны ЕС, поскольку там введен запрет на выдачу им виз; что Киев лишил их поставок воды и электричества, а крымские татары на Украине подвергаются гонениям.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Откажитесь немедленно: Трамп вцепился в немцев из-за "Северного потока - 2"

Откажитесь немедленно: Трамп вцепился в немцев из-за "Северного потока - 2"

Макрон устроил разнос "большой семерке"

Французский лидер недоволен деятельностью клуба богатых стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей