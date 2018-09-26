В Киеве опозорили страны ЕС

В Незалежной указали на ошибки европейских политиков

Власти западных стран унижают свои народы и европейское объединение в целом. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его мнению, многих руководителей в ЕС нужно срочно лишить постов.

Особо жесткой критике Огрызко подверг Вену. "Я проработал 5 лет послом в Австрии и не помню такого позора, когда министр иностранных дел, не зная Путина лично, приглашает его на день рождения, танцует с ним и кланяется после того, как он потанцевал с ней 5 минут", – кипятился экс-дипломат в эфире телеканала "Рада".

Его не смутило, что он многое напутал в этой истории: и личное знакомство австрийского министра с президентом РФ было, и праздник был по случаю свадьбы. Огрызко настаивает, что такой позор австрийские власти ничем не смоют: "Это унижение не только Австрии, но и Европейского Союза! Так нельзя поступать относительно страны-агрессора и человека, который отдавал приказы убивать".

Впрочем, что касается лично Путина, то тут бывший украинский глава МИД согласился "отдать должное" его умению вести дела. Но европейские лидеры его разочаровали.

Досталось от Огрызко и властям Венгрии. "Возьмите то, что говорит господин Орбан, что говорит господин Сийярто. Это абсолютно неприемлемые вещи для страны НАТО и Европейского союза", – указал он.

Ранее руководство Венгрии выразило протест Украине, спецслужбы которой провели незаконную операцию в венгерском посольстве на западе страны. В Будапеште предупредили, что подобное поведение не соответствует намерению Киева влиться в ряды ЕС и НАТО.