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Продолжение следует: США вводят новые санкции против России

В черный список попали 12 компаний

Очередные ограничительные меры анонсировало Министерство торговли США. 

Ведомство представило список российских компаний, которые попадут под действие санкций. Всего их 12. Новые рестрикции связаны с интересами нацбезопасности США, сообщается на сайте федерального реестра.

Итак, в перечне значатся: "Аэрокомпозит", "Дайвтехносервис", НПП "Гамма", НИИ "Вектор", "Nilco Group", НПП "Технология", НПП "Океанос", Конструкторское бюро "Авиадвигатель", "Инфотекс", "Сайрус Системс", "Системы прецизионного приборостроения" и НИИ "Вега".

Санкции вступят в силу с 26 сентября.


Виктория БАЛАЯН
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