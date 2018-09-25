Продолжение следует: США вводят новые санкции против России

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Очередные ограничительные меры анонсировало Министерство торговли США.
Ведомство представило список российских компаний, которые попадут под действие санкций. Всего их 12. Новые рестрикции связаны с интересами нацбезопасности США, сообщается на сайте федерального реестра.
Итак, в перечне значатся: "Аэрокомпозит", "Дайвтехносервис", НПП "Гамма", НИИ "Вектор", "Nilco Group", НПП "Технология", НПП "Океанос", Конструкторское бюро "Авиадвигатель", "Инфотекс", "Сайрус Системс", "Системы прецизионного приборостроения" и НИИ "Вега".
Санкции вступят в силу с 26 сентября.
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