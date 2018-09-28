История ничему не учит: Лавров разнес страны Запада за диктат и санкции

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Незаконные односторонние ограничения, которые без зазрения совести вводит ряд стран против России, говорят о том, что история их ничему не учит.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выступил с критикой основанных на принципе highly likely действий Запада. "Диктат и односторонние рестрикции", которые вводятся в обход Совбеза ООН, заменили дипломатию и культуру переговоров, заявил дипломат во время выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.
"Подобные меры, охватывающие уже десятки стран, не только незаконны, но и неэффективны", – подчеркнул Лавров.
Провокации не раз использовались некоторыми странами для разжигания войн, отметил он, напомнив о событиях в Югославии, Ираке и Ливии.
"Но история опять ничему не учит… Сегодня некоторым западным коллегам для предъявления кому-либо вины достаточно утверждений в духе пресловутого highly likely", – заключил министр.
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