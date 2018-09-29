Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российский "Севастополь" задержали в Южной Корее

Виной тому – санкции США

Грузовое судно принадлежит компании "Гудзон". По последней информации, "Севастополь" не арестовали, а задержали до выяснения обстоятельств. При этом сроки пока не обозначены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инспектора Международной федерации транспортных рабочих во Владивостоке Петра Осичанского.

Судно могли задержать из-за санкций, которые американцы ввели против "Гудзона".

"Сегодня компания получила письмо на корейском языке, в котором говорится, что судно не арестовано, а задержано на какое-то время для выяснения обстоятельств", – рассказал он.

Российскому консулу в Пусане уже сообщили о случившемся.

Напомним, ранее министерство финансов США заявило о расширении ограничительных мер в отношении КНДР. В санкционные списки попала в том числе и "Судоходная компания "Гудзон", которая базируется в России, а также судно "Севастополь". Попавшие под санкции компании подозревают в участии в поставках топлива для Северной Кореи.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Вместо войны: Британия лишит Россию удобств

Лондон не хочет горячего конфликта с Москвой, но продолжать пакостить намерен и дальше

Это покушение: Скрипаль попала в аварию

У машины пострадавшей оторвало колесо, и авто влетело в отбойник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей