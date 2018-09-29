Российский "Севастополь" задержали в Южной Корее

Нибиру
- Конца света не будет: японцы спасли Землю от Нибиру
- Нибиру или "черная дыра": землянам угрожает новая опасность
- Нибиру над Байкалом: пришельцы уже в России
Грузовое судно принадлежит компании "Гудзон". По последней информации, "Севастополь" не арестовали, а задержали до выяснения обстоятельств. При этом сроки пока не обозначены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инспектора Международной федерации транспортных рабочих во Владивостоке Петра Осичанского.
Судно могли задержать из-за санкций, которые американцы ввели против "Гудзона".
"Сегодня компания получила письмо на корейском языке, в котором говорится, что судно не арестовано, а задержано на какое-то время для выяснения обстоятельств", – рассказал он.
Российскому консулу в Пусане уже сообщили о случившемся.
Напомним, ранее министерство финансов США заявило о расширении ограничительных мер в отношении КНДР. В санкционные списки попала в том числе и "Судоходная компания "Гудзон", которая базируется в России, а также судно "Севастополь". Попавшие под санкции компании подозревают в участии в поставках топлива для Северной Кореи.
Лондон не хочет горячего конфликта с Москвой, но продолжать пакостить намерен и дальше
У машины пострадавшей оторвало колесо, и авто влетело в отбойник