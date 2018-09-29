Российский "Севастополь" задержали в Южной Корее

Виной тому – санкции США

Грузовое судно принадлежит компании "Гудзон". По последней информации, "Севастополь" не арестовали, а задержали до выяснения обстоятельств. При этом сроки пока не обозначены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инспектора Международной федерации транспортных рабочих во Владивостоке Петра Осичанского.

Судно могли задержать из-за санкций, которые американцы ввели против "Гудзона".

"Сегодня компания получила письмо на корейском языке, в котором говорится, что судно не арестовано, а задержано на какое-то время для выяснения обстоятельств", – рассказал он.

Российскому консулу в Пусане уже сообщили о случившемся.

Напомним, ранее министерство финансов США заявило о расширении ограничительных мер в отношении КНДР. В санкционные списки попала в том числе и "Судоходная компания "Гудзон", которая базируется в России, а также судно "Севастополь". Попавшие под санкции компании подозревают в участии в поставках топлива для Северной Кореи.