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Российский лидер пожаловался на нерасторопность зарубежных стран. Если бы они вводили ограничения не урывками и более оперативно, всем было бы проще: Западу не пришлось бы каждый раз ломать голову над свежими идеями, а России такой подход развязал бы руки.
По мнению Владимира Путина, Москва единоразово разработала бы план действий для защиты своих интересов и больше не возвращалась бы к этому вопросу.
"Я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас", – заявил глава государства на пленарном заседании Российской энергетической недели, передает РИА "Новости".
Он также подчеркнул, что ограничительные меры прежде всего наносят вред не адресату, а отправителю.
"Поэтому мы никогда не поддерживали и не будем поддерживать незаконные санкции, которые вводятся в обход Организации Объединенных Наций", – пообещал Путин.
Ранее он высказался по поводу инцидента в Солсбери, обозвав его главного героя экс-шпиона Сергея Скрипаля подонком.
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