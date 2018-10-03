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Путин предложил смягчить 282-ю статью

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
К ответственности привлекут только злостных нарушителей

Президент Владимир Путин 3 октября внес предложение в Госдуму о декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ.

Речь идет об изменении содержания первой части статьи. Поправка предусматривает, что уголовная ответственность за совершенные преступления будет наступать только в том случае, если нарушение совершалось более чем один раз в течение года. О том, что законопроект зарегистрирован, сообщается на официальном сайте Думы.

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По мнению президента, поправки позволят не привлекать к уголовной ответственности за однократно совершенные действия, которые не представляют угрозы основам конституционного строя и не подрывают безопасности государства.

В настоящее время уголовное дело может быть возбуждено против того, кто ни разу не получал административного наказания за возбуждение вражды. За нарушение статьи "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы от двух до пяти лет.

Валентина МАЙОРОВА
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