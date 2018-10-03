Путин предложил смягчить 282-ю статью

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
Президент Владимир Путин 3 октября внес предложение в Госдуму о декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ.
Речь идет об изменении содержания первой части статьи. Поправка предусматривает, что уголовная ответственность за совершенные преступления будет наступать только в том случае, если нарушение совершалось более чем один раз в течение года. О том, что законопроект зарегистрирован, сообщается на официальном сайте Думы.
По мнению президента, поправки позволят не привлекать к уголовной ответственности за однократно совершенные действия, которые не представляют угрозы основам конституционного строя и не подрывают безопасности государства.
В настоящее время уголовное дело может быть возбуждено против того, кто ни разу не получал административного наказания за возбуждение вражды. За нарушение статьи "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы от двух до пяти лет.
Политика Поднебесной ведет к краху оборонной промышленности США
Белому дому рекомендовали подбирать на руководящие должности адекватных людей