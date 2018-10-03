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США увязали Россию с терактами 11 сентября

Фото: GLOBAL LOOK press
Клинтон сравнила свое поражение на выборах с гибелью тысяч людей

Бывший претендент на пост главы Белого дома Хиллари Клинтон воспринимает свой проигрыш на выборах в 2016 г. как теракт 11 сентября 2011 года. Рассказывая о своем отношении к победе Дональда Трампа, она в очередной раз указала, что борьба соперника была нечестной, поскольку ему помогала Россия.

Поскольку подобные заявления звучат от Клинтон уже два года и приелись обществу, экс-госсекретарь США решила прибегнуть к тяжелой артиллерии и провела параллель между президентской кампанией-2016 и атакой террористов 11 сентября.

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"Это был первый раз, когда на нас напало иностранное государство, и мы ничего не сделали", – напомнила Клинтон, не упустив случая уколоть президента Буша, которому проиграл в свое время ее муж Билл Клинтон. И далее сравнила отказ нынешних американских властей признавать вмешательство РФ в избирательную кампанию США с реакцией на гибель тысяч людей.

"Это как если бы после того, что произошло 11 сентября, Джордж Буш – младший сказал: "У меня нет времени для встреч, нет времени беспокоиться об этом. Это было ужасно. Мы сожалеем, мы заново отстроим Нью-Йорк и Пентагон, но все это нас не волнует", – эмоционально высказалась Клинтон в интервью Atlantic.

Она заявила, что проиграла по двум причинам: против нее работала Россия, которая украла секретную информацию и опубликовала ее на портале WikiLeaks, а также команда Трампа сотрудничала с частной коммуникационной компанией Cambridge Analytica и "ей подобными".

Перед выборами в 2016 г. компьютерные системы Демократической партии США были взломаны и в открытом доступе появилась переписка верхушки демократов, в том числе Хилари Клинтон. Обнародованные факты вызвали скандал в США, этим воспользовались республиканцы.

Николай ВИКТОРОВ
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