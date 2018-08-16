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Американцев обманули: раскрыта тайна 11 сентября

Фото: flickr.com/Cliff Фото: wikipedia.org/U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Eric J. Tilford Фото: GLOBAL LOOK press
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Террористы стали игрушками в чужих руках

Интернет-журналист Валентин Дегтерев, специализирующийся на разгадывании самых заковыристых загадок, обратил внимание на события 11 сентября 2001 г. – теракт в Нью-Йорке, когда два угнанных самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра.

Фото: GLOBAL LOOK press

Выяснилось, что Дегтерева дано волновал вопрос, как "Боинги" смогли так прицельно протаранить небоскребы. Еще большее недоумение Валентина вызывала история с самолетом, попавшим в здание Пентагона, – он считает, что так как сооружение не очень высокое, лететь так низко способен только настоящий профессионал, а угонщики были пилотами-любителями.

Фото: GLOBAL LOOK press

Однако разгадку тайны Минобороны США пришлось отложить, поскольку Дегтерев не смог найти видео с падением самолета на Пентагон.

Фото: GLOBAL LOOK press

Тогда неутомимый нижнетагилец обратился к видеосвидетельствам катастрофы в Нью-Йорке. По мнению Дегтерева, самолеты подвели к зданиям WTC с помощью приводных маяков (радаров). Они "захватывали" самолет при подлете к цели и корректировали курс полета: маяк передавал сигналы автопилоту, а он уже управлял лайнером.

Фото: wikipedia.org/U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Eric J. Tilford

Дегтерев считает, что этим можно объяснить одинаковую манеру пилотирования "Боингов", протаранивших башни. "Самолеты заходили по одинаковой схеме. Меняя угол при нацеливании в здание, чтобы таким образом создать зданию максимальный урон", – написал журналист на своей страничке в Сети.

Фото: GLOBAL LOOK press

На найденных в интернете фотографиях Дегтерев разглядел, что на обоих зданиях были антенны приводных маяков. Он также выяснил, что радары были установлены непосредственно перед атакой.

Фото: GLOBAL LOOK press

Так кто же почти 17 лет обманывает американский народ, скрывая причины самого крупного теракта в истории?

"Скорее всего данная атака была нужна олигархам, как повод развязать новую войну. И хотя террористы были настоящими, угнать самолет им оказалось не по зубам. За них это сделали те, кто мечтал обогатиться даже на этой войне", – заключил журналист.

Фото: flickr.com/Cliff

Валентина МАЙОРОВА
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