Американцев обманули: раскрыта тайна 11 сентября

Террористы стали игрушками в чужих руках

Интернет-журналист Валентин Дегтерев, специализирующийся на разгадывании самых заковыристых загадок, обратил внимание на события 11 сентября 2001 г. – теракт в Нью-Йорке, когда два угнанных самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра.

Выяснилось, что Дегтерева дано волновал вопрос, как "Боинги" смогли так прицельно протаранить небоскребы. Еще большее недоумение Валентина вызывала история с самолетом, попавшим в здание Пентагона, – он считает, что так как сооружение не очень высокое, лететь так низко способен только настоящий профессионал, а угонщики были пилотами-любителями.

Однако разгадку тайны Минобороны США пришлось отложить, поскольку Дегтерев не смог найти видео с падением самолета на Пентагон.

Тогда неутомимый нижнетагилец обратился к видеосвидетельствам катастрофы в Нью-Йорке. По мнению Дегтерева, самолеты подвели к зданиям WTC с помощью приводных маяков (радаров). Они "захватывали" самолет при подлете к цели и корректировали курс полета: маяк передавал сигналы автопилоту, а он уже управлял лайнером.

Дегтерев считает, что этим можно объяснить одинаковую манеру пилотирования "Боингов", протаранивших башни. "Самолеты заходили по одинаковой схеме. Меняя угол при нацеливании в здание, чтобы таким образом создать зданию максимальный урон", – написал журналист на своей страничке в Сети.

На найденных в интернете фотографиях Дегтерев разглядел, что на обоих зданиях были антенны приводных маяков. Он также выяснил, что радары были установлены непосредственно перед атакой.

Так кто же почти 17 лет обманывает американский народ, скрывая причины самого крупного теракта в истории?

"Скорее всего данная атака была нужна олигархам, как повод развязать новую войну. И хотя террористы были настоящими, угнать самолет им оказалось не по зубам. За них это сделали те, кто мечтал обогатиться даже на этой войне", – заключил журналист.