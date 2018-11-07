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Трамп доволен: выборы провалены

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРусофобы победили: выборы в Конгресс ничего не изменят
США ожидает законодательный коллапс

"Грандиозным успехом" назвал глава Белого дома Дональд Трамп состоявшиеся накануне выборы в Конгресс. В США их принято считать "промежуточными", поскольку они приходятся на середину срока действующего президента и их итоги демонстрируют отношение общества к политике главы государства. По результатам голосования 6 ноября 2018 г. уже известно, что выборы в Палату представителей Трамп проиграл – большинство в нижней палате Конгресса теперь у демократов. Контроль в верхней палате – Сенате – остался за республиканцами. И это сулит большие неприятности Белому дому и США в целом.

Даже когда весь Конгресс был за однопартийцами Трампа, его правительству приходилось биться с законодателями практически по всем вопросам. Но сейчас и между палатами согласия не будет. Значит, США ожидает законодательный коллапс.

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Кроме того, Палата представителей теперь может начать расследования в отношении команды Трампа и даже инициировать импичмент. В частности, кандидат на пост руководителя комитета по разведке Адам Шифф уже заявил, что хотел бы возобновить дело о связях штаба Трампа с русскими, пишет сайт "Комсомольская правда". Следовательно, охота на ведьм в США начнется с новой силой.

На этом фоне воспрял духом спецпрокурор Роберт Мюллер. Это он вел расследование о российском вмешательстве в выборы-2016 и обещал представить факты, достаточные для отставки Трампа. Накануне выборов он был вынужден свою деятельность свернуть, но теперь у него будет активная поддержка в Конгрессе. Следовательно, антироссийская политика США продолжится, а сам лидер Белого дома становится фактически недоговороспособен – любое его решение смогут заблокировать законодатели.

Между тем еще до промежуточных выборов рейтинг Трампа снизился до 40%, это на 4% ниже уровня прошлой недели. Согласно исследованию Gallup от 28 октября, 54% опрошенных недовольны работой главы Белого дома, передает РИА ФАН.

Николай ВИКТОРОВ
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