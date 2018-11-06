Хорошие новости из США прибили рубль

Российская валюта вновь отступает под натиском доллара

Во вторник, 6 ноября, торги на Московской бирже показали падение курса рубля на фоне укрепления доллара. К 10.00 мск американская валюта стоила 66,20 руб., что на 48 коп. выше предыдущего значения. По мнению аналитиков, на ситуацию повлияли необычайно хорошие новости из США.

Так, за последний месяц уровень безработицы в Америке упал до минимума середины прошлого века (3,7%). Темпы роста зарплат стали больше, чем это было за все последующий после кризиса 2008-2009 г.г. период. Это неизбежно способствовало укреплению доллара и "бегству" инвесторов с рынков развивающихся стран.

Что касается рубля, то к указанным выше факторам добавляется угроза новых американских санкций. К их обсуждению Конгресс приступит сразу после промежуточных выборов 6 ноября. Законодатели в новом составе будут решать, вводить ли запрет на покупку российских долговых бумаг и стоит ли замораживать все контакты, в том числе операции по долларовым счетам, с российскими госбанками.

"Если Россия достаточно спокойно переживет отсутствие иностранного капитала за счет низкой зависимости от него, то фактическое отключение крупнейших финансовых структур от международных расчетов может привести к более печальным последствиям, – считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. – Данная мера невероятно затруднит продажу сырья на глобальном рынке, что не пройдет незаметно для бюджета страны", – приводит его слова "Российская газета".

Таким образом текущая неделя может принести известия, которые либо обрушат рубль, либо оставят его на нынешнем уровне.

Ранее аналитики сделали прогноз для рубля на Новый год.