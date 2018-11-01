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Рубль обрушится к Новому году

Фото: pixabay.com
Спасти российскую валюту сможет только добренький Трамп

Укрепление курса рубля закончилось. К такому мнению склоняются многие эксперты. Впереди – нестабильность.

В последнее время на Московской бирже давали около 65 руб. за доллар. Этому способствовали решение ЦБ приостановить закупку иностранной валюты, а также повышение цен на нефть и снижение интереса к доллару на международных рынках. Но эти факторы уже отыграны, считает аналитик компании "ФинИст" Андрей Перекальский. В беседе с "Газетой.ру" он указал, что график индекса доллара развернулся вверх, на американских фондовых площадках произошла восходящая коррекция. Закупка Банком России валюты должна в ближайшей перспективе возобновиться.

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Но самый большой риск для рубля представляют грядущие внешнеполитические события – две встречи президентов России и США в ноябре (двусторонняя в Париже 11 ноября и в рамках саммита "большой двадцатки" в конце месяца), считает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

По его мнению, возможны два варианта. Если Путин и Трамп поговорят "плохо" и Вашингтон введет "адские санкции" против российской финансовой системы, то для нашей нацвалюты наступит крах: "Рубль падает. Курс доллара – около 80 руб.". Если же лидеры пообщаются конструктивно, а американцы не станут спешить с новыми санкциями или они будут чисто символическими, тогда еще поживем. "Курс национальной валюты останется стабильным приблизительно на тех уровнях, где торгуется сейчас. Для доллара США это 65-66 руб., для евро – 74-75 руб.", – полагает аналитик.

Но есть еще угроза. Как ни пытается наше правительство снять страну с "нефтяной иглы", рубль по-прежнему очень чувствителен к ситуации на рынке нефти. И если Саудовская Аравия начнет, как намеревается, активно наращивать добычу "черного золота", переизбыток сырья обвалит цены на биржах и потащит за собой рубль.

"В итоге курс нацвалюты вполне может снизиться до 70 руб. за доллар и 78 руб. за евро уже к новому году", – рисует мрачную картину аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Николай ВИКТОРОВ
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