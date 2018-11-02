Праздничный обвал: судьба рубля решится в ближайшие дни

Все ждут итогов выборов в Конгресс

На валютном рынке наблюдается затишье, вызванное наступлением в России длинных выходных. Однако на будущей неделе российская валюта может свалиться в крутое пике. Этому поспособствуют обострение антироссийской риторики в преддверии выборов в Конгресс США и колебания цен на нефть.



Сегодня с утра в ходе торгов на Московской бирже иностранные валюты движутся разнонаправленно. По состоянию на 11:28 мск доллар США просел на 13 коп., опустившись до отметки 65,59 рубля. Евро тем временем вырос на 6 коп., перевалив за уровень 75 рублей. Сейчас за единицу европейской валюты дают 75,03 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

Уже во вторник, 6 ноября, американцы наполовину обновят состав Конгресса в ходе промежуточных выборов. Рынки ждут, что сразу после этого могут быть объявлены новые санкции в отношении России, передает "Российская газета". Другим ожидаемым событием является встреча президентов РФ и США, которая пройдет 11 ноября в Париже.

Активизация санкционной риторики и прояснение санкционных вопросов против России в целом видится наиболее вероятным после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Конгрессмены не сразу ринутся с места в карьер, а подождут, до чего договорятся президенты, полагает главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович.

Ближайшие две недели могут стать решающими для динамики курса рубля до конца года. После праздников российская валюта будет торговаться в диапазоне 64-68 руб. за доллар, считают аналитики центра макроэкономического анализа "Альфа-Банка" Наталия Орлова и Александр Красный. Если США не объявят санкции в последующие несколько недель, вероятность укрепления курса рубля в ноябре с выходом из текущего бокового тренда значительно возрастет.

За исключением нефтяных и санкционных новостей все остальные факторы складываются в пользу рубля. Фон по отношению к развивающимся рынкам успокоился, санкции США против Турции не получили продолжения, Аргентина договорилась с МВФ о большой кредитной линии, азиатские экономики продолжают бурно расти, несмотря на некоторое давление на их национальные валюты, отметил начальник казначейства "СДМ-Банка" Эдуард Лушин.

Нынешнее затишье объясняется ожиданием итогов переговоров между итальянским правительством и Еврокомиссией, ясности с дальнейшей программой действий нового президента Бразилии, итогов промежуточных выборов в США и их влияния на торговые и геополитические конфликты. Все это способствует консолидации рынков на текущих уровнях, говорят эксперты. Однако после бокового движения кривая валютного курса может двинуться в любую сторону. От этого никто не застрахован.