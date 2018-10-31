Американские выборы обесценят рубль

Названы два главных риска для курса российской валюты

Отечественная валюта по-прежнему остается стабильной. Это происходит не из-за устойчивых позитивных тенденций, а из-за временного отсутствия негативных новостей. Но буквально за углом рубль подкарауливают как минимум два неприятных сюрприза, которые могут привести к быстрому снижению курса.



Пока что на валютном рынке все спокойно. Утром в среду рубль немного вырос к основным мировым валютам, но затем дал слабину. По состоянию на 11:05 мск российская валюта снизилась к доллару на 3 коп., к евро – на 7 копеек. Таким образом, текущий курс доллара составил 65,59 руб., евро – 74,47 руб., сообщается на сайте Московской биржи.

Одним из возможных негативных факторов, которые могут привести к снижению курса рубля, эксперты называют ухудшение ситуации на нефтяном рынке. В последнее время "россиянин" уже не так сильно привязан к стоимости "черного золота", тем не менее влияние остается довольно сильным.

Уже сегодня в США должны выйти официальные данные по запасам нефти, передает "Российская газета". Ожидается, что они сократятся, и тогда нефтяные котировки поползут вверх, а вместе с этим укрепится и рубль. Однако если прогнозы не подтвердятся, баррель марки Brent может снизиться до 75 долларов.

Вторым негативным для рубля фактором является приближение промежуточных выборов в США, в преддверии которых за океаном усиливается антироссийская риторика. После голосования Конгресс может вернуться к вопросу о санкциях. Если законодатели наложат ограничения на покупку и продажу российских гособлигаций, рубль обрушится.

Кроме того, рубль могут ослабить отсутствие продаж экспортной валютной выручки, а также глобальное снижения аппетита к риску в свете продолжающихся торговых войн и негативного новостного фона из еврозоны, связанного с Италией (там парламент никак не может принять бюджет на будущий год). Кроме того, ожидаемое снижение уровня безработицы в США (статистика выйдет в пятницу) может укрепить позиции доллара по отношению к валютам развивающихся стран.

Спасением для рубля может стать отвлечение внимания американских законодателей на Китай и Саудовскую Аравию, которые также доставляют США немало проблем. Кроме того, нельзя забывать, что индекс доллара уже находится почти на годовых максимумах, а значит, курс американской валюты в ближайшее время едва ли будет заметно расти. При текущем уровне цен на нефть и спросе на российские активы рубль является недооцененным среди валют других развивающихся стран.