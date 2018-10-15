Доллар резко упал в цене

Курс рубля продолжает уверенно расти

Рубль находится под влиянием разнонаправленных факторов, так что в ближайшие дни его стоимость может как вырасти, так и упасть. Но первый день недели российская валюта встретила в боевом настроении и пошла в решительное наступление на доллар и евро.



С начала торговой сессии на Московской биржи рубль заметно укрепился к главным мировым валютам. По состоянию на 11:19 мск стоимость американской валюты снизилась на 36 коп., до 65,76 руб. за 1 доллар. "Европеец" тем временем просел на 41 коп., опустившись до 76,01 руб. за единицу, сообщается на сайте биржи. Еще немного, и евро уйдет ниже психологически важной отметки 76 рублей.

Тем самым рубль продолжил добрую традицию, начатую на прошлой неделе, в ходе которой он укрепился к доллару на 0,72% от своей стоимости, а к евро – на 0,99%. Поддержку российской валюте оказали растущие цены на нефть и увеличение индекса стоимости российских облигаций. У инвесторов опять проснулся аппетит к отечественным ценным бумагам, несмотря на сохраняющуюся опасность ужесточения санкций со стороны США.

Пока что рублю бояться нечего. Но при изменении конъюнктуры рост курса может немедленно смениться падением.

"Внешние факторы пока слабо влияют на позиции российской валюты, однако более существенная коррекция нефтяных цен или новости относительно западных санкций могут вновь оказать давление на рубль", – считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Его слова приводит "Российская газета".

К этому стоит добавить, что на развивающихся рынках по-прежнему хватает проблем: интерес к российским облигациям – это скорее исключение из правила. Ставки ФРС США растут, а значит, капитал перетекает в американские ценные бумаги.

С другой стороны, на этой неделе начнется очередной налоговый период, который повысит спрос на отечественную валюту. Компаниям понадобится примерно 2,3 трлн руб., что может создать риск дефицита рублей в банковской системе.

Эксперты сходятся во мнении, что на горизонте этой недели противоречия, влияющие на рубль, сохранятся. В ближайшие дни доллар будет торговаться ближе к 66 руб., евро будет стоить около 76 рублей.