Катастрофа в США укрепила рубль

Падение индексов позитивно отразилось на курсе российской валюты

Фондовый рынок США пережил крупнейшее обрушение котировок с февраля. Так на него повлияли негативные последствия торговых войн с Китаем и Европой для американских компаний. Российская валюта на этом фоне осталась стабильной и устойчивой и даже немного выросла в цене.



В ходе торгов на Московской бирже в четверг курс евро остается неизменным. По состоянию на 11:37 мск европейская валюта стоит столько же, сколько вчера на закрытии – 77,04 рубля. Доллар с утра находился без движения, но затем стал немного дешеветь. В настоящий момент за единицу американской валюты дают 66,73 руб., что на 17 коп. меньше, чем днем ранее, свидетельствуют данные торговой площадки.

Падение индекса S&P 500 составило 3,39%, Dow Jones упал на 3,15%, технологический индекс NASDAQ 100 обвалился на 4,4%. На этом фоне российский фондовый рынок оказался довольно крепким, хотя падение американских индексов должно было спровоцировать цепную реакцию по всему миру. В ходе торговой сессии индексы РТС и Московской биржи снизились всего лишь на 2%.

Вторым ощутимым ударом по рублю должно было стать (но не стало) падение цен на нефть. Стоимость черного золота снизилась до $83,09 за баррель. Однако снижение курса российской валюты вышло минимальным. Это показывает, что зависимость рубля от нефтяных котировок постепенно снижается.

Эксперты тем временем рассуждают о том, что Россия должна со временем свести к минимуму зависимость от доллара во имя укрепления национальной экономики. До 2014 г. можно было спокойно рассчитываться в американской валюте с торговыми партнерами – так было проще и спокойнее для всех. Но теперь времена изменились.

"Санкции в отношении нашей страны, которые продолжают нарастать как снежный ком, изменение конъюнктуры на товарных рынках (цены на нефть) и волатильность на валютном рынке наглядно показали зависимость экономики страны и в большей степени бюджета от валютного курса. Стоимость доллара определяет, какой объем доходов получит бюджет, сколько в рублях заработают экспортеры, сколько будут стоить импортные товары на прилавках и какой будет уровень инфляции", – отметила замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева (цитируется по "Российской газете").

Правительство РФ пытается изменить эту ситуацию. Но понадобится время и изменения в законодательстве, поскольку не все согласятся добровольно отказаться от долларовых расчетов. "Перейти на расчеты в национальных валютах удастся далеко не со всеми торговыми партнерами, так как валюты ряда из них являются неликвидными (например, вьетнамский донг). С такими партнерами можно рассчитываться альтернативными ликвидными валютами: евро, британский фунт, рупия, юань, швейцарский франк и еще ряд валют. Таким образом, мы получим диверсификацию рисков и снизим зависимость от колебаний курса, а также избежим сложностей при расчетах в долларах, которые возникают из-за санкций", – указала эксперт.

По ее мнению, "в процессе дедолларизации спрос на отечественную валюту должен вырасти, а на доллар – упасть, таким образом, рубль, наоборот, должен укрепиться". Однако, поскольку процесс будет растянут на годы, эффект окажется размыт.