Евро и доллар затаились перед рывком

Рубль растет в цене, но это ненадолго

Российская валюта набирает силу. В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже курс рубля поднялся на 29 коп. по отношению к доллару и на 38 коп. к евро (таковы данные на 12:12 мск). Тем самым американская валюта подешевела до 65,98 руб., а европейская упала до 76,43 рубля.

Рубль уверенно рос и вчера, притом что стоимость нефти, которая обычно сильно влияет на курс российской валюты, падала. "Рубль продолжает удивлять участников рынка своей реакцией на внешний фон. Полная раскорреляция с нефтяным рынком. Укреплению рубля способствовало общее ослабление американской валюты и положительная динамика валют развивающихся стран", – отметил аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов (цитируется по "Прайму").

По его словам, доллар чувствует себя неуютно из-за замедления темпов роста потребительских цен. Инвесторы боятся, что при низкой инфляции Федеральная резервная система США откажется от дальнейшего повышения ключевой ставки. Это приведет к снижению доходности американских облигаций. Спрос на ценные бумаги США снизился, а вместе с ним пошел вниз и курс доллара.

Еще одним фактором поддержки для национальной валюты стал первый за довольно долгое время удачный аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Инвесторы закупились бумагами на 5 млрд руб., и это было воспринято рынком как позитивный сигнал.

Ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко также указала на то, что "рублю удается оставаться некоторым островком стабильности, игнорируя и падение нефтяных котировок, и обвал на мировых фондовых рынках".

Впрочем, сбрасывать "американца" со счетов пока рано. "Доллар США все еще остается главной движущей силой на рынке. И пусть игроки умерили свои ожидания относительно темпов повышения процентной ставки американским регулятором до конца следующего года, но на фоне падения мировых рынков акций, предрекать доллару США скорую коррекцию пока еще рано", – приводит слова эксперта "Российская газета".

Если по итогам недели доллар не опустится ниже 65,7-66 руб., то на следующей неделе он может нанести удар по позициям рубля и может скакнуть в район 68 рублей. Для евро критичным уровнем является точка 74,5 рубля. Если европейская валюта удержится над ним, то на следующей неделе возможен рост до 77,5-78 рублей.

В этой ситуации поддержку рублю могут оказать только "неожиданные новости с рынка нефти, который остается заложником будущих санкций против Ирана и подвержен погодным влияниям, таким как сезон ураганов".