Рубль обесценится в ноябре

С новогодним шопингом затягивать не стоит

Российская валюта нащупала твердую почву под ногами. Ее курс стабилизировался, но уже в следующем месяце на долю рубля вновь выпадут тяжелые испытания. Поэтому крупные покупки лучше не откладывать в долгий ящик: цены могут взлететь.



Сегодня на Московской бирже наблюдается та же картина, что и вчера. Во вторник, 9 октября, "россиянин" вырос в цене – на 30 коп. к доллару и на 33 коп. к евро. В среду с утра укрепление отечественной валюты продолжается. По состоянию на 10:21 мск американская валюта просела на 13 коп. по отношению к уровню вчерашнего закрытия, до 66,12 рубля. Европейская подешевела на 17 коп., до 75,98 руб., сообщается на сайте биржи.

Неоценимую помощь российской валюте традиционно оказали нефтяные котировки. "Цена на нефть сорта Brent поднималась до $85,4 за баррель. Ее восстановлению способствовало сообщение о приближающемся к побережью США урагане "Майкл" и приостановке добычи нефти на 39,5% в Мексиканском заливе", – сообщил аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов (цитируется по "Прайму").

Сильная нефть и дальше будет помогать рублю из-за дисбаланса спроса и предложения на мировом топливном рынке. В ближайшее время черное золото может предпринять попытку штурма отметки $90 за баррель. Поэтому до ноября серьезных скачков рублевого курса в сторону ослабления не прогнозируется.

Другими позитивными факторами останутся стабилизация на рынках развивающихся стран и продолжающийся отказ Министерства финансов РФ от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке.

"Тема санкций в ближайшее время продолжит выступать препятствием для спуска рубля под отметку 65 за доллар. Тем не менее рынок уже адаптировался к ней. И даже частично заложил в курс доллара на отечественной бирже решение по антироссийским санкциям в ноябре", – заявила в комментарии "Российской газете" аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

Дальше все будет зависеть от степени жесткости санкций США в отношении российских банков и госдолга. "Негативный сценарий, предполагающий максимально тяжелые санкции, может увести курс доллара к 73 руб. и выше. Так что тем, кто собирается уехать на новогодние праздники, возможно, стоит подстраховаться и купить американскую валюту заранее", – заключила эксперт.