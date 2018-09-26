Рубль отказался дешеветь

Курс российской валюты продолжает расти вопреки предсказаниям скептиков

Начавшееся на прошлой неделе укрепление рубля, согласно прогнозам, должно было смениться очередным спадом. Однако этого не происходит. Во вторник "россиянин" весь день укреплялся к доллару и евро и лишь под самый конец торгов скатился вниз на фоне санкционных новостей. Скорее всего, сегодня рублевый курс вновь двинется вверх.



По итогам вчерашних торгов доллар США подорожал почти на 6 коп., до 65,89 рубля. Евро вырос на без малого 19 коп., до 77,55 рубля. Об этом говорится на сайте Московской биржи. Но эксперты не видят в некотором ослаблении рубля признаков смены тренда: ситуация на рынке для российской валюты продолжает оставаться благоприятной. Это будет продолжаться как минимум до начала октября.

Рублю помогают расти несколько факторов. Во-первых, Министерство финансов РФ до конца года отказалось от покупки валюты на внутреннем рынке для пополнения Резервного фонда. Рубль вздохнул с облегчением: интервенции министерства нивелировали весь позитивный эффект от роста цен на нефть и усугубляли воздействие слухов о скором введении новых санкций.

Приостановка покупки валюты увеличила предложение на рынке на $6 млрд в месяц. Раньше рубль очень остро реагировал на любые изменения в цене черного золота, однако с введением бюджетного правила (когда весь дополнительный доход от продажи нефти по цене больше $40 за баррель стали переводить в долларовые запасы) корреляция между двумя активами исчезла. При отсутствии валютных интервенций у рубля стало больше шансов на рост.

Во-вторых, на рынке нефти сложилась позитивная ситуация. Участники сделки ОПЕК+ придерживаются ранее достигнутых договоренностей об уровне нефтедобычи, несмотря на высокий спрос. Если рост нефтяных котировок продолжится и дальше, в район $90 за баррель нефти марки Brent, то рубль получит все шансы на серьезное укрепление.

В-третьих, поддержку рублю оказывает стабилизация валют стран с развивающимися экономиками. "Россиянин" выглядит заметно лучше на фоне своих азиатских и латиноамериканских "собратьев". Их укрепление означает замедление роста доллара, а это на руку рублю.

В-четвертых, к усилению рубля приводит ужесточение кредитно-денежной политики Банка России. Регулятор повысил ставку и в случае необходимости готов делать это и дальше. "Увеличение инфляционных рисков сделало риторику регулятора более жесткой. Поскольку инфляция стоит во главе угла всей политики ЦБ РФ, то жесткая риторика сохранится до конца года, стимулируя укрепление рубля", – указала заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева. Ее слова приводит "Российская газета".

Негативное влияние на рубль в ближайшее время могут оказать два фактора, и оба связаны с США. Первое – если Федеральная резервная система повысит ключевую ставку, то реакция доллара не заставит себя ждать и обернется падением валют развивающихся стран. Второе – сохранение санкционных рисков. Накануне Вашингтон ввел ограничения против 12 российских компаний, что было воспринято инвесторами как опасный сигнал. В скором времени Конгресс продолжит обсуждение санкций. Если они доберутся до российского госдолга, обвал рубля будет неминуем.