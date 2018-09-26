Рубль отказался дешеветь

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Начавшееся на прошлой неделе укрепление рубля, согласно
прогнозам, должно было смениться очередным спадом. Однако этого не происходит.
Во вторник "россиянин" весь день укреплялся к доллару и евро и лишь под
самый конец торгов скатился вниз на фоне санкционных новостей. Скорее всего, сегодня рублевый курс вновь двинется вверх.
По итогам вчерашних торгов доллар США подорожал почти на 6 коп., до 65,89 рубля. Евро вырос на без малого 19 коп., до 77,55 рубля. Об этом говорится на сайте Московской биржи. Но эксперты не видят в некотором ослаблении рубля признаков смены тренда: ситуация на рынке для российской валюты продолжает оставаться благоприятной. Это будет продолжаться как минимум до начала октября.
Рублю помогают расти несколько факторов. Во-первых, Министерство финансов РФ до конца года отказалось от покупки валюты на внутреннем рынке для пополнения Резервного фонда. Рубль вздохнул с облегчением: интервенции министерства нивелировали весь позитивный эффект от роста цен на нефть и усугубляли воздействие слухов о скором введении новых санкций.
Приостановка покупки валюты увеличила предложение на рынке на $6 млрд в месяц. Раньше рубль очень остро реагировал на любые изменения в цене черного золота, однако с введением бюджетного правила (когда весь дополнительный доход от продажи нефти по цене больше $40 за баррель стали переводить в долларовые запасы) корреляция между двумя активами исчезла. При отсутствии валютных интервенций у рубля стало больше шансов на рост.
Во-вторых, на рынке нефти сложилась позитивная ситуация. Участники сделки ОПЕК+ придерживаются ранее достигнутых договоренностей об уровне нефтедобычи, несмотря на высокий спрос. Если рост нефтяных котировок продолжится и дальше, в район $90 за баррель нефти марки Brent, то рубль получит все шансы на серьезное укрепление.
В-третьих, поддержку рублю оказывает стабилизация валют стран с развивающимися экономиками. "Россиянин" выглядит заметно лучше на фоне своих азиатских и латиноамериканских "собратьев". Их укрепление означает замедление роста доллара, а это на руку рублю.
В-четвертых, к усилению рубля приводит ужесточение кредитно-денежной политики Банка России. Регулятор повысил ставку и в случае необходимости готов делать это и дальше. "Увеличение инфляционных рисков сделало риторику регулятора более жесткой. Поскольку инфляция стоит во главе угла всей политики ЦБ РФ, то жесткая риторика сохранится до конца года, стимулируя укрепление рубля", – указала заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева. Ее слова приводит "Российская газета".
Негативное влияние на рубль в ближайшее время могут оказать два фактора, и оба связаны с США. Первое – если Федеральная резервная система повысит ключевую ставку, то реакция доллара не заставит себя ждать и обернется падением валют развивающихся стран. Второе – сохранение санкционных рисков. Накануне Вашингтон ввел ограничения против 12 российских компаний, что было воспринято инвесторами как опасный сигнал. В скором времени Конгресс продолжит обсуждение санкций. Если они доберутся до российского госдолга, обвал рубля будет неминуем.
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