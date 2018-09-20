Евро и доллар рухнут на дно

Курс рубля продолжает стремительно расти

Решение Банка России о повышении ключевой ставки, принятое в прошлую пятницу, придало рублю такой мощный заряд энергии, что он вот уже три дня подряд растет к основным мировым валютам. Весь негатив мигом забылся, инвесторы возвращаются в рублевые активы, а значит, "россиянин" продолжит штурмовать новые высоты.



В ходе вчерашних торгов на Московской бирже курс американской валюты снизился на 54 копейки и составил 66,83 рубля. Так низко доллар не опускался целый месяц. Евро тем временем потерял в цене 58 копеек и ушел за отметку в 78 рублей, остановившись на уровне 77,99, сообщается на сайте торговой площадки.

Наряду с повышением ставки в пользу рубля сыграл рост цен на нефть. "Санкции, отсутствие реальных причин для роста экономики, рост инфляции – все это оказалось нивелировано основным драйвером для рубля - динамикой нефтяных котировок", – отметил в комментарии для "Российской газеты" руководитель аналитического отдела компании Grand Capital Сергей Козловский.

Еще одним приятным бонусом для российской валюты станет наступление налогового периода. На этот срок рубль получит дополнительную точку опоры, так как спрос на рубли вырастет, что подхлестнет его рост.

"Формирование устойчивой базы выше $75 за баррель марки Brent вселяет уверенность рынку, что рост продолжится… Целевым уровнем по паре доллар/рубль на этом фоне станет отметка 66, евро подешевеет до 76 рублей", – полагает Козловский.

Другие валютные аналитики согласны с такой оценкой.

"Курс рубля покинул девальвационный тренд и, вероятно, продолжит динамику роста до конца недели при сохранении текущих настроений инвесторов… Экспортеры приступают к конвертации валютной выручки в рубли в рамках подготовки к налоговому периоду (полагаем, что ранее в период повышенной турбулентности объемы валютной выручки "придерживались" в валюте), что оказывает поддержку курсу", – считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович (его слова приводит "Прайм").

Эксперт также указал на некоторое ослабление санкционного напряжения. На днях президенты РФ и Турции приняли решение временно воздержаться от проведения военных операций в сирийской провинции Идлиб. Возможно, именно это привело к снижению градуса риторики в заявлениях США о введении ограничений против Москвы. В свою очередь, такой поворот позволил рублю воспользоваться передышкой.

Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов связывает укрепление рубля со стабилизацией обстановки на развивающихся рынках. "Российская валюта в среду продолжает укрепление по отношению к американскому доллару благодаря положительной динамике на развивающихся рынках, чьи активы и валюты после продолжительного снижения перешли к росту, драйверами которого послужили активные действия центральных банков Турции и Аргентины, поднявших процентные ставки до беспрецедентных уровней", – указал он.