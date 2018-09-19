Евро рухнул вслед за долларом

Нибиру
- Землю ждет глобальная катастрофа
- Нибиру наступает: конец света начнется в Америке
- Мир треснет: третья мировая навсегда изменит судьбу человечества
Сегодня, 19 сентября, рубль бьет рекорд за рекордом. Буквально в полдень основные иностранные валюты значительно "отступили". Через несколько часов зафиксировано очередное "бегство".
Так, к 15:23, по данным Московской биржи, евро ушел вниз на 59 коп., до отметки 77,99 рубля. Цена доллара составила 66,89 руб., сбросив 49 копеек.
Впрочем, для экспертов достижения отечественной валюты были вполне ожидаемы, поскольку накануне она укреплялась. Сегодняшний день не стал исключением.
Благодатную почву подготовил Минфин РФ, отменив очередной аукцион по размещению облигаций федерального займа. Своими действиями регулятор подогрел интерес к бумагам, что стало для рубля дополнительной опорой.
Пострадавшая уверена, что ей подсыпали крысиный яд якобы по личному указанию Путина
Преступники постоянно придумывают способы, чтобы обхитрить пожилых людей