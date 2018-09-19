Евро рухнул вслед за долларом

Атака отечественной валюты не стала сюрпризом

Сегодня, 19 сентября, рубль бьет рекорд за рекордом. Буквально в полдень основные иностранные валюты значительно "отступили". Через несколько часов зафиксировано очередное "бегство".

Так, к 15:23, по данным Московской биржи, евро ушел вниз на 59 коп., до отметки 77,99 рубля. Цена доллара составила 66,89 руб., сбросив 49 копеек.

Впрочем, для экспертов достижения отечественной валюты были вполне ожидаемы, поскольку накануне она укреплялась. Сегодняшний день не стал исключением.

Благодатную почву подготовил Минфин РФ, отменив очередной аукцион по размещению облигаций федерального займа. Своими действиями регулятор подогрел интерес к бумагам, что стало для рубля дополнительной опорой.