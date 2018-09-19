Доллар резко обвалился

Российский рубль воспрял духом и установил рекорд

Отечественная валюта перешла в наступление и заметно укрепила свои позиции. В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже рубль обновил месячный рекорд, впервые с конца августа уйдя ниже уровня 67 руб. за 1 доллар.



По состоянию на 11:57 мск доллар просел на 42 коп. к уровню вчерашнего закрытия. Его цена составила 66,95 рубля. Евро тем временем опустился на 24 коп. и стал стоить 78,33 руб., свидетельствуют данные на сайте торговой площадки. При этом единая европейская валюта ранее в ходе биржевой сессии опускалась еще ниже – до 78,26 рубля.

Для экспертов такой поворот событий не стал сюрпризом. Накануне российская валюта также укреплялась, и сегодня этот тренд был продолжен. По словам аналитика компании "Альпари" Вадима Иосуба, рублю вчера помогли растущая нефть, снижение накала на рынках валют других развивающихся стран и пятничное решение ЦБ РФ по ужесточению монетарной политики. Сегодня действие этих факторов продолжилось по инерции, и рубль продолжил умеренное укрепление, передает "Прайм".

Еще одним источником позитива стала отмена Министерством финансов РФ очередного аукциона по размещению облигаций федерального займа. Тем самым регулятор подогрел интерес к бумагам, что стало для рубля дополнительной подпоркой.

У игроков вновь проснулся аппетит к рисковым активам. Благодаря этому российский рынок акций к закрытию вторника обновил исторический максимум в рублевом исчислении. По итогам дня рублевый индикатор Московской биржи подскочил на 1,21%, до рекордных 2402,58 пункта.

Аналитики не исключают, что курс рубля будет значительно колебаться, ведь негативные факторы все еще могут оказать на него влияние. В первую очередь это опасность новых санкций. Инвесторы по-прежнему боятся, что власти США запретят иностранцам покупать и продавать российские долговые бумаги, что является для рубля сильным стрессовым фактором.

Поэтому по итогам дня российская валюта вновь может уйти за отметку 67 руб. за 1 доллар. В целом же эксперты предсказывают, что дневной диапазон для доллара составит 66,7-68 руб., для евро – 77,8-79,4 рубля.