Доллар пошел на спад: рубль резко вырос
Курсы валют в РФ кардинально изменили направление после решения ЦБ
Рубль существенно подорожал в пятницу, 14 сентября. На повышение курса отечественной валюты повлияло заявление ЦБ об увеличении ключевой ставки на 0,25 п.п., до 7,5% годовых. Соответствующее решение было принято на заседании Совета директоров Центробанка 14 сентября.
Кроме того, ЦБ объявил о намерении продлить заморозку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до декабря текущего года.
Как пишет "Эксперт", решение регулятора стало неожиданным для рынка. В результате курс доллара резко пошел вниз. На 14.00 мск он составил 67,5 руб., то есть потери американской валюты уже достигли около 70 коп. При этом тенденция на укрепление рубля сохраняется.
новости партнеров
Загрузка...
От доллара откажутся в три счета
Использование американской валюты создает риски для российской экономики
Новости партнеров
Загрузка...
798 новости
Фоторепортаж
6693 новости
Новости Украины
- Порошенко собрался в Ялту
- "Нафтогаз" выбил деньги из "Газпрома"
- Изоляция Украины от России отменяется
2478 новости
НЛО
127 новости
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина