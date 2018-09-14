Доллар пошел на спад: рубль резко вырос

Курсы валют в РФ кардинально изменили направление после решения ЦБ

Рубль существенно подорожал в пятницу, 14 сентября. На повышение курса отечественной валюты повлияло заявление ЦБ об увеличении ключевой ставки на 0,25 п.п., до 7,5% годовых. Соответствующее решение было принято на заседании Совета директоров Центробанка 14 сентября.

Кроме того, ЦБ объявил о намерении продлить заморозку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до декабря текущего года.

Как пишет "Эксперт", решение регулятора стало неожиданным для рынка. В результате курс доллара резко пошел вниз. На 14.00 мск он составил 67,5 руб., то есть потери американской валюты уже достигли около 70 коп. При этом тенденция на укрепление рубля сохраняется.