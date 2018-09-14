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Доллар пошел на спад: рубль резко вырос

Фото: pixabay.com
Курсы валют в РФ кардинально изменили направление после решения ЦБ

Рубль существенно подорожал в пятницу, 14 сентября. На повышение курса отечественной валюты повлияло заявление ЦБ об увеличении ключевой ставки на 0,25 п.п., до 7,5% годовых. Соответствующее решение было принято на заседании Совета директоров Центробанка 14 сентября.

Кроме того, ЦБ объявил о намерении продлить заморозку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до декабря текущего года.

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Как пишет "Эксперт", решение регулятора стало неожиданным для рынка. В результате курс доллара резко пошел вниз. На 14.00 мск он составил 67,5 руб., то есть потери американской валюты уже достигли около 70 коп. При этом тенденция на укрепление рубля сохраняется.

Вера СВЕТЛОВА
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