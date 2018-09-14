Использование американской валюты создает риски для российской экономики

России нужно как можно скорее выбраться из долларового плена, то есть свести к минимуму использование американской валюты во внешней торговле. Об этом говорят довольно давно, но только теперь публике явили действенный план по реализации этого замысла. Его представил глава ВТБ Андрей Костин.

План состоит из трех масштабных пунктов. Первым делом необходимо осуществить ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, передают "Известия".

Во-вторых, нужно перевести юридические адреса крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию. Для компаний, которые попали под американские и европейские санкции, регистрация за рубежом "усложняет выполнение дальнейших задач", отметил руководитель одного из крупнейших отечественных банков.

Третьим, заключительным шагом станет размещение еврооблигаций на российской площадке. В настоящий момент РФ использует международный депозитарно-клиринговый центр, но со временем нужно будет перейти на услуги российского депозитария.

План Костина включает также ряд более мелких шагов. К примеру, речь идет о лицензировании всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.

Скорейшая дедолларизация необходима, потому что российская экономика, привязанная к доллару, оказывается в зависимом положении. На нее сильно влияют политическая конъюнктура и действия американских властей. Доходит до смешного: в торговле с Китаем всего 8% операций осуществляется в юанях, 22% - в рублях и почти 70% – в долларах.

Эксперты отмечают, что постепенный отказ от долларов – это общемировой тренд, для этого сложились все условия. "Мы видим среди развивающихся стран попытки использовать национальные валюты во взаимных расчетах. Сейчас к этому подключаются и крупнейшие международные блоки развитых стран, в том числе и ЕС", – отметил в интервью НСН эксперт Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик.

В то же время замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев предупредил, что радикальный переход к расчетам в менее устойчивых национальных валютах между странами может привести к нежелательным последствиям. "Придется варьировать цены с этим учетом. С учетом уровня торгового оборота это может оказаться не выгодно", – пояснил эксперт.

Тем временем курс рубля, который, по замыслу Костина, должен в перспективе стать одной из основных валют для международных расчетов, на следующей неделе должен остаться в устойчивом положении после решения Банка России о повышении ключевой ставки.

Ожидание санкций может заставить регулятор поднять ставку с нынешних 7,25% до 7,5%. Если же этого не случится (Центробанк может принять в расчет низкую инфляцию и высокие цены на нефть), инвесторы все равно сохранят оптимизм. В результате торговым диапазоном для национальной валюты станет 68,5-70 руб. за $1, сообщила "Российской газете" заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова.