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Россия и Турция отказываются от доллара

Фото: utro.ru
Страны намерены вести торговлю в нацвалюте

Москва с Анкарой планируют уйти от американских денег и рассчитываться друг с другом в национальных валютах. Это, по мнению финансистов, позволит избежать потерь при конвертации.

Взаимной бездолларовой торговле прогнозируют оперативность. Эксперты полагают, что и Россия, и Турция подошли вплотную к осуществлению данного плана.

"Готовность к использованию нацвалют во взаимных расчетах декларировала уже и турецкая сторона, особенно в контексте транзакций со своими региональными партнерами, не только с Россией. Представители российского правительства говорят, что этот процесс может быть расширен, и с российской и с турецкой стороны есть такая готовность", – пояснил программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик в интервью РИА "Новости".

Эксперт считает, что уход от "зеленого" – вопрос ближайшего будущего. Между тем первый шаг уже сделан. На расчеты в нацвалютах с Турцией за поставки комплектующих переходят российские автопроизводители. Их примеру намерены последовать и другие компании, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Впрочем, отказ от доллара и переход на национальные валюты в российско-турецком партнерстве обсуждался еще в середине августа. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что данный вопрос нуждается в доработке. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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