Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

ЦБ впервые за 4 года поднял ключевую ставку

Причиной стало падение рубля

Банк России поднял ключевую ставку на 0,25% пункта, до уровня 7,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что это сделано впервые с 2014 года. Тогда на фоне обвала рубля по отношению к иностранной валюте ЦБ поднял ставку с 9,5 до 10,5%, а после – до 17%.

При этом ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина утверждала, что большая часть факторов говорила в пользу сохранения ключевой ставки.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

От доллара откажутся в три счета

Использование американской валюты создает риски для российской экономики

Обшивка "Союза" оказалась изрешечена дырами

Отверстия проделаны изнутри

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей