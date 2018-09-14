ЦБ впервые за 4 года поднял ключевую ставку

Причиной стало падение рубля

Банк России поднял ключевую ставку на 0,25% пункта, до уровня 7,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что это сделано впервые с 2014 года. Тогда на фоне обвала рубля по отношению к иностранной валюте ЦБ поднял ставку с 9,5 до 10,5%, а после – до 17%.

При этом ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина утверждала, что большая часть факторов говорила в пользу сохранения ключевой ставки.