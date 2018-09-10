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Валютные скачки прекратятся при одном условии

Фото: pixabay.com
В Минфине рассказали, когда национальная валюта стабилизируется

Рублевой качке придет конец, заявили в Министерстве финансов РФ. Неустойчивость курса, которая не носит системного характера, в ведомстве связывают с движением капитала по всему миру.

Когда эти перемещения из развивающихся в развитые экономики прекратятся, тогда и рубль займет свое законное место на валютном рынке, пояснил замминистра финансов страны Владимир Колычев.

"Когда это закончится, тогда это успокоится", – цитируют его "РИА Новости".

По словам замглавы Минфина, наша страна не помещена в вакуум, она, как и положено, реагирует на колебания, происходящие на развивающихся рынках.

"Волатильность в России не такая высокая, как в странах с более явными структурными дисбалансами. У нас в этом плане очень сильная экономика", – убежден Колычев.

Однако валютная лихорадка сейчас в самом разгаре. Впервые с марта 2016 года курс евро и доллара достиг своего пика. Первый перешагнул отметку 81 руб. Сейчас он торгуется в пределах 81,15-81,20. Американская валюта стоит 70,16 руб.

Лихорадит не только валютный рынок, а также рынок недвижимости. На фоне роста доллара и евро россияне активно скупают квартиры.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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