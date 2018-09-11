Рубль продолжит падение

Ему предсказали тяжелый сентябрь

Российская валюта так и не выработала противоядия против скопившихся негативных факторов. Обновив вчера двухлетний антирекорд, рубль на этой неделе будет и дальше двигаться вниз. В результате доллар прочно закрепится выше отметки 70 рублей.



На торгах в понедельник, 10 сентября, американская валюта подорожала на 65 коп., до 70,56 рубля. В последний раз дороже 70 руб. доллар стоил в марте 2016 г., когда страна только-только оправлялась от кризиса 2014-2015 годов. Единая европейская валюта набирала цену еще быстрее, подорожав за день на 1,03 руб., до 81,83 руб., сообщается на сайте Московской биржи.

Негативные факторы для рубля остались все теми же. Из-за них всю эту неделю "россиянин" будет продолжать дешеветь. В лучшем случае его ждут колебания в районе нынешних показателей. Шансов на укрепление нет. В этом мнении сходится большинство экспертов, отмечает "Российская газета".

"Основными факторами ослабления будут являться стабильная слабость развивающихся рынков, угрозы новых санкций от США и ЕС", – полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. На наступившей неделе (а именно в среду, 12 сентября) Сенат США будет рассматривать варианты нового пакета ограничительных мер против России. Это сдержит участников рынка от попыток реализовать восстановительный сценарий.

По мнению начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, перспектива рубля выглядит умеренно негативной. Он не исключает, что "американец" может дойти до 71 рубля. Доллар будет поддерживаться мощным потоком благоприятной экономической статистики из-за океана. Это ослабляет и продолжит ослаблять позиции активов и валют развивающихся и сырьевых рынков.

"Геополитический фон остается напряженным, а развивающиеся рынки вновь сталкиваются с новой волной оттока иностранного капитала. Ситуация может немного измениться в лучшую сторону для российской валюты во второй половине сентября, когда начнется налоговый период в РФ", – отметил специалист.

Курс рубля также будет чувствителен к событиям в Сирии. Правительственные войска готовят решительное наступление на провинцию Идлиб – единственный регион, который продолжает оставаться в руках вооруженных повстанцев. Запад наперебой обвиняет режим Башара Асада в возможности применения химического оружия, а Россию – в том, что она якобы закрывает на это глаза. При самом неблагоприятном сценарии над нашей страной может нависнуть угроза очередных санкций, на этот раз "химических".

В пятницу, 14 сентября, Банк России проведет заседание, на котором может быть повышена ключевая ставка. Если регулятор продемонстрирует рынкам контроль над ситуацией, а также будет придерживаться позиции осторожного ужесточения денежно-кредитной политики, то у рубля может появиться возможность для укрепления, допускает Антон Покатович. В этом случае рубль может подняться до 68-69 за доллар. Если же решение принято не будет, инвесторы могут начать масштабное "бегство от рисков", а это грозит сохранением курса доллара выше 70 рублей еще целый месяц.

В перспективе ближайших месяцев внешнее давление на рубль не уменьшится. Уверенного укрепления нацвалюты не произойдет. Весь вопрос в том, с какой скоростью отечественная валюта будет ослабляться.