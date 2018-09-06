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Скачок доллара и евро обрушил рубль

Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Началась валютная лихорадка

Таких цифр на Московской бирже не видели с весны. Последний раз евро стоил дороже 80 руб. в апреле.

Сегодня после четырех часов дня он превысил эту цифру на одну копейку. То есть европейская валюта прибавила более 70 коп., если сравнивать с закрытием предыдущей сессии.

Также на фоне обвинений по так называемому инциденту в Солсбери устремился вверх и доллар. Американская валюта перешагнула отметку 69 руб., чего не наблюдалось целых две недели. Так, цена "зеленого" на торгах составила 69,2 рубля.

Оксана ПОДТУРКИНА
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