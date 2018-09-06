Скачок доллара и евро обрушил рубль

Началась валютная лихорадка

Таких цифр на Московской бирже не видели с весны. Последний раз евро стоил дороже 80 руб. в апреле.

Сегодня после четырех часов дня он превысил эту цифру на одну копейку. То есть европейская валюта прибавила более 70 коп., если сравнивать с закрытием предыдущей сессии.

Также на фоне обвинений по так называемому инциденту в Солсбери устремился вверх и доллар. Американская валюта перешагнула отметку 69 руб., чего не наблюдалось целых две недели. Так, цена "зеленого" на торгах составила 69,2 рубля.