В российскую валюту уже не верят даже завзятые оптимисты

Вероятность введения властями США нового пакета антироссийских санкций растет с каждым днем. В четверг, 6 сентября, американские сенаторы вернулись к обсуждению этого вопроса, а накануне этой даты британские правоохранители обнародовали наконец "доказательства" причастности российских спецслужб к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Едва ли это может быть простым совпадением.



В ходе вчерашних торгов на Московской бирже доллар подорожал на целый рубль, до 69,25 руб., а евро поднялся в цене и того сильнее – на 1,11 руб., до 80,5 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. Рубль слабеет уже целый месяц, но пока что это только разминка перед действительно стремительным падением, которое может произойти в случае введения нового пакета антироссийских ограничений.

"Угроза санкций продолжит ослаблять рубль, и целевым ориентиром дальнейшего ослабления видится район 72 руб. за доллар и 84 руб. за евро. А угроза дальнейшего обвала национальной валюты вынуждает ЦБ РФ идти на нестандартные меры. В частности, банк выразил готовность пойти на выкуп собственных бондов для поддержания рынка", – рассказала "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Ольга Прохорова.

Дополнительное давление на рубль оказывает решение Министерства финансов РФ возобновить покупки "твердой" валюты для пополнения резервов в рамках бюджетного правила. В августе ведомство этого не делало, что несколько замедлило падение рубля. В сентябре же покупки станут осуществляться с удвоенным рвением. Правда, операции будут проводиться не на открытом рынке, а конвертироваться напрямую у Центробанка. Возможно, это поможет снизить негативное влияние на курс нацвалюты.

Помимо угрозы санкций и валютных интервенций Минфина, снижение рубля провоцирует растущий доллар. Инвесторы ждут выхода статистики по рынку труда в США. Но даже если показатели окажутся хуже прогнозных (что будет означать замедление роста экономики), это не повлияет на решение Федеральной резервной системы поднять учетные ставки в этом году. Это сделает американские ценные бумаги более доходными, повысит спрос на доллары, приведет к росту его курса, отчего рубль еще сильнее подешевеет.

Веру в лучшее дарит разве что относительно стабильное состояние российской экономики, которое достигается за счет сильных позиций платежного баланса и силы крупнейших компаний страны. Впервые за семь лет в России наблюдается профицит бюджета, а госдолг находится на крайне низком уровне в 17% ВВП.

Сегодня на бирже курс отечественной валюты растет к доллару и евро. По состоянию на 11:00 мск американская валюта просела на 20 коп., европейская – на 9 копеек. Обольщаться не стоит: это всего лишь коррекция после затяжного падения. Инвесторы скупают рубль на минимуме, что может ненадолго развернуть валютный тренд. Но фундаментальных факторов, которые могут помочь рублю пойти в рост, пока нет.