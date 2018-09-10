Рубль полетел в пропасть

Российская валюта обновила антирекорд

Доллар США на торгах в понедельник, 10 сентября, преодолел психологически важную отметку в 70 рублей. Тем самым американская валюта поднялась на максимальную высоту с марта 2016 года. Предпосылок для замедления падения рубля не предвидится, хотя не исключено небольшое повышение курса в рамках коррекции.



По состоянию на 10:01 мск американская валюта выросла на 13 копеек. Ее курс составил 70,05 рубля. Тем временем "европеец" подорожал на 24 копейки, достигнув отметки 80,88 рубля за единицу, сообщается на сайте Московской биржи.

Колоссальное давление на рубль продолжает оказывать высокая вероятность введения властями США нового пакета антироссийских ограничений. На прошлой неделе американские законодатели вернулись с каникул и приступили к обсуждению очередного санкционного законопроекта. У инвесторов это вызвало плохо скрываемую панику, хотя подобный сценарий отыгрывается рынком уже довольно давно.

"По итогам заседания в Конгрессе выросла вероятность усиления санкций на новые выпуски российских облигаций федерального займа (ОФЗ), в то время как запрет на долларовые транзакции не коснется наиболее крупных финансовых организаций. При отсутствии нефтяных шоков это позволит стабилизировать курс национальной валюты вблизи текущих уровней. Однако не исключен краткосрочный рост доллара выше 70 рублей в момент объявления санкций на новые выпуски ОФЗ", – заявил в интервью "Российской газете" аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Безуглов.

Другим фактором, играющим против рубля, стало продолжающееся ослабление валют развивающихся стран к доллару США. "Россиянин" попадает в этот тренд: участники рынка на фоне сохранения угроз, связанных с американско-китайскими торговыми войнами, не рискуют вкладываться в рискованные активы.

К тому же к укреплению доллара к ведущим мировым валютам приводит ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы. Вероятность повышения ставки американским регулятором до 2-2,25% на заседании 26 сентября оценивается выше 95%. Это привело к повышению доходности десятилетних облигаций до 2,94%.

"На рубль продолжают оказывать негативное влияние выход зарубежных инвесторов из российских активов на фоне риска введения новых антироссийских санкций со стороны США и ЕС, а также ослабление национальных валют развивающихся стран и крупные выплаты по внешнему долгу в сентябре", – подытожил аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов (цитируется по "Прайму").

Давление на рубль также связано с заявлениями Банка России о вероятном повышении ключевой ставки уже на ближайшем заседании – 14 сентября. К этому необходимо добавить текущее понижение нефтяных котировок. На прошлой неделе цены на черное золото росли из-за опасений по поводу урагана "Флоренс", который бушевал над США. Однако теперь стихия отступила, и баррель марки Brent подешевел с $79 до $76.

"Наиболее вероятно, что на этой неделе давление на рубль продолжится. Национальная валюта будет подвержена, прежде всего, новостному фону. Ожидаемый торговый диапазон российской валюты на этой неделе будет находиться в рамках 68-71 рубль", – заключил Безуглов.