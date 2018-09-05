США подняли доллар специально

Американцы используют умышленные колебания курса, чтобы наказать неугодные страны

Вашингтон умышленно манипулирует курсом своей валюты – тем самым американские власти сводят счеты со своими геополитическими соперниками. Доллар больше не соответствует своему статусу главной резервной валюты мира. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



"Многие политики... надеялись, что США будут свято выполнять свои обязанности эмитента главной резервной валюты мира... Но что сейчас происходит с долларом? Американской валютой манипулирует Вашингтон, как он хочет", – заявил дипломат в эфире Первого канала.

По словам Лаврова, подобная политика противоречит тем экономическим обязательствам, которые Соединенные Штаты на себя приняли. Фактически они используют общий для всех финансовый инструмент как орудие возмездия.

"Штаты используют доллар как рычаг давления, когда им нужно кого-то "наказать", прекращают обслуживание любых банковых операций в долларах", – пояснил свою мысль глава МИД.

Действия Белого дома и Конгресса действительно идут вразрез с высоким статусом страны. Выполняя роль "хранителя" валютных резервов, Америка должна сохранять максимальный нейтралитет и бесстрастность. Но этого не происходит. Чего стоят недавнее решение администрации США заморозить размещенные в стране российские активы на сотни миллионов долларов, развязывание торговых войн и санкционное давление на неугодные государства.

Подобные действия оборачиваются неприятностями не только для противников, но и для союзников США, а также для американского бизнеса. Ведь такие злоупотребления ослабляют доллар как международную валюту.

В последнее время из разных стран все чаще звучат предложения отказаться от доллара как основного платежного средства при международных расчетах и главной резервной валюты. Страны БРИКС готовят соглашение, которое позволит им расплачиваться между собой при помощи национальных валют. Китай эмитировал нефтяные фьючерсы в юанях. Пекин предлагает свою валюту в качестве альтернативы доллару.

Не так давно с критикой американской валюты выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заявил, что в будущем необходимо будет отказаться от доллара при внешнеторговых расчетах, поскольку американская валюта служит помехой в развитии мировой торговли, напоминает телеканал 360.

Тем временем российскому рублю удалось ненадолго сдержать натиск доллара. Накануне во время торгов на Московской бирже рубль немного подрос к американской и европейской валютам. Доллар подешевел на 1 копейку, до 68,11 рубля, евро снизился в цене на 22 копейки, до 78,92 рубля.

Рубль в последние недели испытывает колоссальное давление в связи с введением со стороны США очередного пакета антироссийских санкций. На этой неделеконгрессмены приступят к обсуждению новой порции ограничений, которая может привести к введение запрета на покупку российского госдолга. В преддверии этого события инвесторы выводят средства из рублевых активов, что приводит к ослаблению национальной валюты.