Доллар достигнет максимума через месяц

Курс российской валюты окончательно обвалится к октябрю

Рубль находится под сильнейшим давлением, и эта ситуация продлится еще не одну неделю. Негативные факторы никуда не делись, а поддержка национальной валюты постепенно сходит на нет. К началу следующего месяца доллар США может достигнуть максимального за последнее время значения.



На торгах в среду, 5 сентября, российская валюта потеряла 14 копеек к доллару и 46 – к евро. В результате стоимость американской валюты достигла показателя в 68,25 рубля, европейской – в 79,39 рубля. Об этом сообщается на сайте Московской биржи.

По словам экспертов, "факторами давления остаются уже привычные угрозы антироссийских санкций, бегство капитала из развивающихся стран, обострение ситуации в Сирии и так далее". К ним на этой неделе добавился еще одно неприятное для рубля обстоятельство – падение цен на нефтяном рынке. Оно произошло из-за спекуляций на тему надвигающегося тропического шторма в Мексиканском заливе.

"На волне прогнозов о возможных перебоях на месторождениях котировки выросли до $80, однако, как только стали появляться мнения о том, что последствия природного катаклизма были преувеличены, цены сразу упали до $77 и не спешат восстанавливаться", – пояснил в интервью "Российской газете" аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Сихаил Мащенко.

Контрольным выстрелом стало ухудшение прогнозов Министерства экономического развития РФ относительно роста ВВП по итогам года. Ориентировочный показатель был снижен с 1,9% до 1,8%. При этом прогноз по оттоку капитала повысили с $18 млрд до $41 млрд к концу года. Это не добавило оптимизма инвесторам.

Единственная соломинка, за которую все еще пытается ухватиться слабеющий рубль, – это приостановка покупок зарубежной валюты Банком России. Интервенций нет уже целый месяц, и это немного тормозит падение рубля, но не приводит к его укреплению. Других причин для оптимизма нет, а потому стоит ожидать, что уже с наступлением октября доллар вплотную приблизится к психологической отметке в 70 рублей, а возможно, даже преодолеет ее.

С этим соглашается и аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов. "Пара доллар/рубль остается торговаться вблизи уровня 68 рублей. До отметки 69,4 рубля за доллар США все свободно. Покупателей ничего не держит на текущем уровне. С их стороны нужна небольшая активность, чтобы на фоне снижения нефтяных котировок и RGBI (индекс государственных облигаций России. – Прим. "Утро.ру") курс доллара закрепился выше 69 рублей", – приводит слова эксперта "Прайм".