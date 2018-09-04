Доллару и евро назначили цену

Курс российской валюты обвалится после введения санкций

Рубль обречен на дальнейшее падение. Вокруг него сложилась крайне неблагоприятная обстановка, к тому же на носу очередное введение ограничительных мер в отношении РФ. Инвесторов больше всего пугает неизвестность. Поэтому вплоть до появления какой-либо определенности относительно новых санкций "россиянин" будет дешеветь.



В первый рабочий день осени на Московской бирже рубль привычно сдавал позиции по отношению к главным мировым валютам. Американский доллар за день подорожал на 57 копеек, до 68,12 рубля. Стоимость единой европейской валюты подросла на 77 копеек, до 79,14 рубля, сообщается на сайте торговой площадки.

Если не случится чуда, то сегодня эта тенденция продолжится. В результате доллар может вплотную подойти к 69 рублям, а евро – к психологически важному уровню в 80 рублей.

Эксперты полагают, что рынок находится в ожидании возобновления дискуссии о новых антироссийских санкций в Конгрессе США. Сенаторы выходят с каникул 6 сентября и сразу же могут приступить к обсуждению соответствующего законопроекта.

"(До этого момента) рубль будет вести себя достаточно спокойно, хотя не исключена и умеренно негативная динамика. В дальнейшем же все будет зависеть от того, насколько жесткими окажутся санкции. Пока ожидается, что они затронут российские стратегические компании, госбанки и госдолг страны", – отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена. Его слова приводит "Российская газета".

С другой стороны, не исключено, что падения рубля не будет катастрофическим даже в случае введения самых жестких санкций. Разговоры о новых ограничениях ведутся давно, рубль все это время проседает, так что значительная часть негативного эффекта уже отыграна рынком.

Для рубля также многое будет зависеть от решений Банка России. В августе регулятор не покупал иностранную валюту по бюджетному правилу, чтобы совсем уже не добить ослабевший рубль. Если в сентябре покупки будут возобновлены, российская валюта окажется под колоссальным давлением.

По словам Марчены, в течение ближайшего месяца рубль будут поддерживать высокие цены на нефть, закрепившиеся выше отметки $75 за баррель марки Brent. "Несмотря на временные колебания на рынке, среднесрочную поддержку нефтяным котировкам оказывают опасения сокращения объемов поставок нефти из стран, страдающих от американских экономических санкций. В частности, прогнозируется, что уже в сентябре объем поставок черного золота из Ирана сократится до 1,5 млн баррелей в сутки", – указал специалист.

В результате всех вышеперечисленных факторов до наступления ясности относительно новых американских санкций доллар задержится в коридоре 67-68 рублей, а евро – в диапазоне 78-79 рублей. После введения новых ограничений американская валюта легко перевалит за отметку в 70 рублей, а евро преодолеет 80-рублевый барьер.