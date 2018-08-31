Рубль приготовился к новому обвалу

Иностранные инвесторы бегут из России

Факторы, тянущие рубль на дно, в ближайшее время никуда не денутся. Таково мнение аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. Он указывает, что наибольшее негативное влияние на российскую валюту оказывают действия США.

"Риски новых ограничений для РФ отпугивают международных инвесторов, которые предпочитают выводить свои капиталы из российских инструментов, – отмечает эксперт в интервью "Российской газете". Ситуация, по словам Кочеткова, осложняется тем, что это "бегство капитала" из рискованных активов становится глобальной тенденцией на фоне планов ФРС США повышать ставки.

Второй фактор, давящий на рубль, – это отложенный спрос на доллары со стороны Банка России. Как указывает руководитель направления по анализу рынков УК "Ингосстрах-инвестиции" Валентин Журба, "регулятор до конца сентября отказался от покупок валюты на открытом рынке для Минфина из-за волатильности и падения рубля". Но все понимают, что придет срок – и валютные интервенции будут возобновлены.

При этом единственное, что не дает рублю падать против доллара и евро еще сильнее, чем сейчас, – это растущий спрос на нефть, отмечают аналитики. Но только нефтяными ценами российскую валюту не стабилизировать на достойном уровне.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на пятницу, 31 августа, составляет 68,08 руб., евро – 79.68 руб.