Рубль подорожает вслед за золотом

Курс отечественной валюты обрел долгожданную опору

Рубль продолжает затяжное пике. Надежды на то, что падение курса российской валюты относительно доллара и евро остановится, вновь не оправдались. Однако эксперты не теряют оптимизма: по их словам, именно сейчас наконец сформировались условия для укрепления "россиянина".



Сегодня утром на Московской бирже наблюдается привычная для последнего месяца картина. Всего за час с небольшим российская валюта потеряла 29 коп. к доллару, в результате чего стоимость американской валюты достигла 68,16 рубля. Евро тем временем подорожал на 16 коп., до 79,51 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

Вчера рубль также терял свои позиции: по итогам торговой сессии 28 августа курс американского доллара расчетами "завтра" повысился на 35 коп., курс евро – на 92 копейки. Остановить падение не помогли ни отказ Министерства финансов РФ от покупки зарубежной валюты по бюджетному правилу, ни повышение нефтяных цен. Рынок настолько боится новой волны санкций США, в результате которых под запрет может попасть покупка облигаций федерального займа, что инвесторы шарахаются от рублевых активов как от огня.

Часть экспертов полагает, что падение стоимости рубля продолжится. "Незначительная поддержка у рубля будет, но учитывая завершение налогового периода, ослабление рубля может усилиться с новой силой", – заявил "Прайму" аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.

"Опасение внушает рубль, который падает даже при дешевеющем на международной арене долларе и дорогой нефти. На наш взгляд, основная причина кроется в уверенности инвесторов в дальнейшей девальвации рубля. Монетарным властям выгоден слабый курс рубля, что позволит наполнить бюджет, но уведет реальную инфляцию далеко за обозначенную цель в 4%", – отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Между тем эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский уверен, что позитивная статистика по запасам сырой нефти в США укрепит рубль. Прогноз должен быть опубликован сегодня; ожидается его очередное падение на 0,5 млн баррелей. По логике вещей, это должно привести к коррекции цен на нефть и курсов сырьевых валют, в частности рубля.

Небольшое ослабление доллара, вызванное выплатой субсидий американским фермерам, пострадавшим от китайских контрсанкций, "открыло путь к синхронному удорожанию большого спектра всевозможных рыночных активов, начиная валютами развивающихся рынков, столь беспощадно и во многом беспричинно "избитыми" на прошлой неделе, и заканчивая золотом", приводит мнение специалиста "Российская газета".

"В итоге валютный рынок вряд ли найдет причины для продолжения распродаж в рубле после локальной просадки в среду. И российская валюта закончит неделю, скорее всего, вблизи своих новых уровней равновесия – 67,5-67,7 к доллару, или 78,7-79 рублей за евро", – заключил Рожанковский.