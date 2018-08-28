В крушении рубля виновата Турция

Курс российской валюты пойдет вниз из-за экономических проблем Анкары

Российский рубль на этой неделе может получить некоторую передышку в противостоянии с иностранными валютами. Вокруг него сформировалось защитное кольцо, и до сентября, когда в США будет вновь поднят вопрос об антироссийских санкциях, отечественная денежная единица способна оставаться на стабильном уровне.



Вчера на торгах на Московской бирже курс рубля по сложившейся в этом августе традиции стремительно падал. По итогам дня доллар поднялся на 42 коп., евро вырос на 92 копейки. За основные валюты давали 67,52 руб. и 78,87 руб. соответственно, свидетельствуют данные торговой площадки.

Вступившие накануне в силу ограничения на поставку в РФ электронного оборудования двойного назначения нивелировали все позитивные факторы. Поэтому доллару ничто не мешает карабкаться вверх и далее, полагает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов (его слова приводит "Прайм"). По его мнению, американская валюта может дорасти до 68-69 рублей.

Другие эксперты придерживаются противоположного мнения. По словам начальника аналитического управления УК "Ингосстрах-Инвестиции" Евгения Воробьева, рубль получил некоторую передышку на валютном рынке в связи с тем, что факторы, оказывающие ему поддержку, превалируют над теми, которые ведут к его ослаблению.

Главными позитивными для рубля факторами являются пик налогового периода, который приходится на 27-28 августа (в этот момент спрос на российскую валюту на внутреннем рынке резко увеличивается), и растущие цены на нефть. Черное золото находится в состоянии неопределенности, оно то повышается, то понижается в цене. Накануне нефть марки Brent превысила показатель $76 за баррель, что является для рубля хорошей новостью.

Еще одним поддерживающим фактором является отказ Министерства финансов РФ закупать инвалюту для пополнения резервов до конца сентября.

В то же время общая нестабильная ситуация на развивающихся рынках грозит "россиянину" новыми проблемами. Курс турецкой лиры в последние недели летит в пропасть. В начале недели она вновь дешевела, отмечает "Российская газета".

Продолжение турбулентности на турецком рынке может потянуть за собой другие развивающиеся рынки, включая российский. Инвесторы напуганы, и их слабый интерес к развивающимся рынкам, а также опасения по поводу развития санкционной истории в РФ приводят к тому, что рубль не может компенсировать собственную недооцененность.

Вероятнее всего, в ближайшую неделю позитивные и негативные факторы окончательно уравновесят друг друга и курс отечественной валюты установится в районе 66,5-68 руб. за доллар и 77,4-78,4 руб. за евро.

В сентябре, как уже сообщалось ранее, рубль может оказаться под сильнейшим давлением. Конгресс США приступит к рассмотрению вопроса о новых санкциях, которые могут привести к введению запрета на покупку иностранцами российских облигаций федерального займа. Это станет серьезным ударом по устойчивости рубля и по всей российской экономике.