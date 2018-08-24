Доллар достиг максимума

В ближайший месяц российская валюта будет укрепляться

Проверка показала, что рубль без поддержки не справляется. Накануне, 23 августа, резкий рост доллара и евро – почти до 69 и 80 руб. соответственно - вынудил Банк России объявить о прекращении закупок иностранной валюты для Минфина РФ. Интервенции остановлены, по крайней мере, до конца сентября.

После решения ЦБ рубль перешел к укреплению, которое продолжилось и в пятницу, 24 августа. Этому способствует также ситуация на нефтяном рынке, считает аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

"С утра Brent снова торгуется с восходящим уклоном, а вот доллар немного отступает в парах с основными валютами. Если в ближайшее время эта тенденция сохранится и даже получит развитие, рубль может попытаться протолкнуть "американца" под отметку 68 руб.", – сказал Ковалев ИА REGNUM.

Впрочем, 68 руб. за доллар – тоже слишком большая переоценка американской валюты. "Красная цена" доллара – около 54 руб., остальное – премия за геополитические риски, пояснил РИА "Новости" эксперт брокерской компании "Международный финансовый центр" Владимир Рожанковский.

Следовательно, пока регулятор на стороне отечественной валюты, а в мире не происходит ничего нового, способного взволновать инвесторов, рубль имеет шанс укрепляться.

К полудню 24 августа на Московской бирже доллар стоил 67,87 руб., что на 33 коп. дешевле закрытия предыдущего дня.