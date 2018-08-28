Рублю предрекли очередное падение

Всему виной предстоящие выборы в США и "призрак" новых санкций

Bank of America Merrill Lynch (BofAML) снизил прогноз по рублю на третий и четвертый кварталы 2018 г. с 60 до 65 руб. за доллар. Об этом говорится в обзоре экономиста банка Владимира Осаковского. По его мнению, причиной ограничения потенциала укрепления "россиянина" является отложенный спрос на валюту со стороны Центробанка и Минфина, а также геополитическое давление перед промежуточными выборами в США, которые намечены на начало ноября. Поэтому рублю не помогут даже высокие цены на нефть.

Дополнительное давление на нацвалюту может оказать сокращение вложений нерезидентов в ОФЗ, считает банк.

Накануне торги закрылись на отметке 67,5 руб. за доллар, "деревянный" потерял за день 12 копеек. На 17:30 мск вторника, 28 августа, "россиянин" торговался вокруг 67,6 руб. за доллар.



Таким образом, несмотря на неблагоприятный прогноз BofA, банк все равно ждет укрепления российской валюты.

"Рубль поддерживают позитивные фундаментальные факторы, такие как изменение регулятивной инфраструктуры (отмена покупок валюты и т.п.) и грядущее изменение фактора сезонности в лучшую сторону после традиционного "плохого" для счета текущих операций III квартала", – прокомментировал РБК ситуацию с нацвалютой Осаковский.

Однако, отмечает эксперт, пауза в валютных интервенциях Минфина лишь незначительно поддержит рубль до конца третьего квартала, а в случае ее продления поможет убрать с рынка часть рублевой ликвидности. Экономист считает, что власти постараются побыстрее выйти на нормальные темпы валютных интервенций – ЦБ может возобновить их, как и планировалось, с начала октября.

В качестве еще одного негативного фактора, влияющего на здоровье рубля, в банке называют ужесточение антироссийских санкций. Перед ноябрьскими промежуточными выборами в Штатах риски введения новых ограничений в отношении нашего банковского сектора и суверенного долга могут повыситься, отмечается в обзоре. Эксперты прогнозируют, что при введении новых санкций может усилиться отток капитала с российского рынка.

Впрочем, подчеркивается в отчете, РФ способна выдержать возможное давление извне при условии успешной корректировки бюджетной политики и при снижении долговой нагрузки.

К вечеру вторника стало известно, что Минфин возобновил проведение аукционов облигаций федерального займа (ОФЗ) после недельной паузы. Новый аукцион назначен на среду, 29 августа, сообщается на сайте ведомства.

