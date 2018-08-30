Рубль сильно тряхнет

Курс российской валюты ожидают серьезные скачки

В ближайшие дни рубль будет слабеть, поскольку над ней вновь сгустились тучи в виде санкций и пессимизма инвесторов. Тем не менее "деревянный" попытается переломить негативный тренд, поэтому эксперты предсказывают значительные колебания курса.



Сегодня, 30 августа, на Московской бирже "россиянин" вновь слабеет к главным мировым валютам, хотя на старте торгов он демонстрировал рост. По состоянию на 10:50 мск, доллар вырос на 16 копеек, до 68,1 рубля. Евро укрепился на 9 копеек, до 79,68 рубля, сообщается на сайте торговой площадки.

Пока что никаких сюрпризов не происходит: рубль остается в рамках сформировавшихся в последние три недели коридоров. Однако уже в начале сентября российская валюта может сломать эти границы.

Локальная поддержка рублю в виде налогового периода, пик которого пришелся на 27-28 августа, прекратилась, а роста нефтяных котировок сейчас явно недостаточно, чтобы отечественная валюта могла всерьез укрепиться, отметил в интервью "Российской газете" начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Глобальные инвесторы по-прежнему обходят стороной развивающиеся рынки, а потому и на российские активы спрос невелик. Поэтому дальнейшее плавное снижение курса рубля кажется эксперту наиболее вероятным сценарием.

Валютам развивающихся стран сильнее всего вредит доллар. Он вновь перешел к росту, поскольку индекс потребительского доверия в США достиг максимальной с 2000 г. отметки. Игроки предпочитают вкладываться в американские облигации. "На фоне сохраняющихся рисков торговых войн среди участников рынка растут опасения перерастания текущих тенденций в полноценный кризис на развивающихся рынках", – отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Директор департамента операций на финансовых рынках СМП-банка Евгений Фенченко полагает, что притоку средств на рынок российских облигаций федерального займа (ОФЗ) мешает напряженная геополитическая обстановка. На этой неделе вступил в силу один пакет санкций, в сентябре, скорее всего, будет принято решение по поводу второго, куда более серьезного. Вот инвесторы и осторожничают.

Доказательством этому служит прошедший накануне аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Финансовое ведомство столкнулось с дефицитом спроса: из предполагаемых 15 млрд рублей привлечь получилось всего лишь 13,2 млрд рублей, при том что сумма была сравнительно небольшой, и бумаги предлагались инвесторам после перерыва, указал в комментарии "Прайму" аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.

В ближайшие дни Евгений Фенченко прогнозирует высокую волатильность рубля, предсказывая, что курс доллара будет колебаться в пределах 67,5-68,5 рубля. Владимир Евстифеев расширил прогнозируемые рамки колебаний до 67-70 рублей за доллар.