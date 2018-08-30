Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Рубль сильно тряхнет

Фото: pixabay.com
Курс российской валюты ожидают серьезные скачки

В ближайшие дни рубль будет слабеть, поскольку над ней вновь сгустились тучи в виде санкций и пессимизма инвесторов. Тем не менее "деревянный" попытается переломить негативный тренд, поэтому эксперты предсказывают значительные колебания курса.

Сегодня, 30 августа, на Московской бирже "россиянин" вновь слабеет к главным мировым валютам, хотя на старте торгов он демонстрировал рост. По состоянию на 10:50 мск, доллар вырос на 16 копеек, до 68,1 рубля. Евро укрепился на 9 копеек, до 79,68 рубля, сообщается на сайте торговой площадки.

По теме

Пока что никаких сюрпризов не происходит: рубль остается в рамках сформировавшихся в последние три недели коридоров. Однако уже в начале сентября российская валюта может сломать эти границы.

Локальная поддержка рублю в виде налогового периода, пик которого пришелся на 27-28 августа, прекратилась, а роста нефтяных котировок сейчас явно недостаточно, чтобы отечественная валюта могла всерьез укрепиться, отметил в интервью "Российской газете" начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Глобальные инвесторы по-прежнему обходят стороной развивающиеся рынки, а потому и на российские активы спрос невелик. Поэтому дальнейшее плавное снижение курса рубля кажется эксперту наиболее вероятным сценарием.

Валютам развивающихся стран сильнее всего вредит доллар. Он вновь перешел к росту, поскольку индекс потребительского доверия в США достиг максимальной с 2000 г. отметки. Игроки предпочитают вкладываться в американские облигации. "На фоне сохраняющихся рисков торговых войн среди участников рынка растут опасения перерастания текущих тенденций в полноценный кризис на развивающихся рынках", – отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Директор департамента операций на финансовых рынках СМП-банка Евгений Фенченко полагает, что притоку средств на рынок российских облигаций федерального займа (ОФЗ) мешает напряженная геополитическая обстановка. На этой неделе вступил в силу один пакет санкций, в сентябре, скорее всего, будет принято решение по поводу второго, куда более серьезного. Вот инвесторы и осторожничают.

Доказательством этому служит прошедший накануне аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Финансовое ведомство столкнулось с дефицитом спроса: из предполагаемых 15 млрд рублей привлечь получилось всего лишь 13,2 млрд рублей, при том что сумма была сравнительно небольшой, и бумаги предлагались инвесторам после перерыва, указал в комментарии "Прайму" аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.

В ближайшие дни Евгений Фенченко прогнозирует высокую волатильность рубля, предсказывая, что курс доллара будет колебаться в пределах 67,5-68,5 рубля. Владимир Евстифеев расширил прогнозируемые рамки колебаний до 67-70 рублей за доллар.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

"Берет, не стесняясь": Россия спонсирует Украину больше всех

"Оккупант" стал лидером по вложениям в экономику Незалежной

Порошенко попался на детях

Патриотизм отца не распространяется на будущее его отпрысков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей