Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Забудьте о долларе: Россиянам дали ценный совет

Фото: GLOBAL LOOK press/Svancara Petr/CTK
Жителям страны рассказали о будущем курсе валют

Пришло время рубля, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Поэтому от американских денег стоит отказаться в пользу российских.

Он объяснил текущий курс рубля, ссылаясь на рыночную ситуацию с учетом волатильности санкционной истории. 

"Это привело к тому, что краткосрочный отток капитала на ближайшие 6 месяцев мы серьезно увеличили, и курс, который этому оттоку капитала соответственен, более слабый. Долгосрочно, за пределами двенадцати месяцев, мы не видим ни одной причины, почему бы эти показатели менять, потому что у нас стабильность", – прокомментировал рублевый курс Орешкин в интервью BFM.Ru.

Он уточнил, что на стабильность курса влияют "базовые вещи". Среди них, по словам министра, бюджетное правило и низкая инфляция. Она-то как раз и "обеспечивает стабильность валюты и ее покупательную способность в долгосрочной перспективе".

А в среднесрочной перспективе, отметил глава Минэкономразвития, ведомство рассчитывает снизить цены на нефть примерно к $60 за баррель.

"Как раз на такие сценарии у нас и рассчитано бюджетное правило, которое было введено и которое берет отсечку в $40 за баррель. Это уже совсем далеко от текущих значений и говорит о том, что устойчивость и бюджета, и платежного баланса при $40 за баррель тоже будет на достаточно хорошем уровне", – заключил главный российский экономист. 

Кроме того, согласно исследованию японской компании Nomura Holdings, России не угрожает валютный кризис, тогда как Украина находится в зоне риска, пишет Bloomberg. Вместе с экономикой Незалежной в списке значатся Турция, Египет, Аргентина, ЮАР, Пакистан и Шри-Ланка.

А в одном ряду с Россией стоят Бразилия, Болгария, Индонезия, Казахстан, Перу, Филиппины и Таиланд. В своих расчетах аналитики учитывали валютный резерв страны, ее долг, процентную ставку и импортное покрытие. С помощью модели "Дамокл", к слову, были предсказаны две трети валютных кризисов. Однако пока эксперты воздерживаются от громких заявлений. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Раскрыта истинная личность отравителя Скрипалей

Один из "агентов ГРУ" успел получить судимость и обзавестись прибыльным делом в Незалежной

ОБСЕ закатила скандал из-за Крыма

Представителям полуострова нагло заткнули рот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей