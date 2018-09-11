Жителям страны рассказали о будущем курсе валют

Пришло время рубля, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Поэтому от американских денег стоит отказаться в пользу российских.

Он объяснил текущий курс рубля, ссылаясь на рыночную ситуацию с учетом волатильности санкционной истории.

"Это привело к тому, что краткосрочный отток капитала на ближайшие 6 месяцев мы серьезно увеличили, и курс, который этому оттоку капитала соответственен, более слабый. Долгосрочно, за пределами двенадцати месяцев, мы не видим ни одной причины, почему бы эти показатели менять, потому что у нас стабильность", – прокомментировал рублевый курс Орешкин в интервью BFM.Ru.

Он уточнил, что на стабильность курса влияют "базовые вещи". Среди них, по словам министра, бюджетное правило и низкая инфляция. Она-то как раз и "обеспечивает стабильность валюты и ее покупательную способность в долгосрочной перспективе".

А в среднесрочной перспективе, отметил глава Минэкономразвития, ведомство рассчитывает снизить цены на нефть примерно к $60 за баррель.

"Как раз на такие сценарии у нас и рассчитано бюджетное правило, которое было введено и которое берет отсечку в $40 за баррель. Это уже совсем далеко от текущих значений и говорит о том, что устойчивость и бюджета, и платежного баланса при $40 за баррель тоже будет на достаточно хорошем уровне", – заключил главный российский экономист.

Кроме того, согласно исследованию японской компании Nomura Holdings, России не угрожает валютный кризис, тогда как Украина находится в зоне риска, пишет Bloomberg. Вместе с экономикой Незалежной в списке значатся Турция, Египет, Аргентина, ЮАР, Пакистан и Шри-Ланка.

А в одном ряду с Россией стоят Бразилия, Болгария, Индонезия, Казахстан, Перу, Филиппины и Таиланд. В своих расчетах аналитики учитывали валютный резерв страны, ее долг, процентную ставку и импортное покрытие. С помощью модели "Дамокл", к слову, были предсказаны две трети валютных кризисов. Однако пока эксперты воздерживаются от громких заявлений.