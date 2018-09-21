Рублю назначат курс до Нового года

Для российской валюты наступает решающий момент

В течение нескольких дней рублевые котировки еще будут расти, однако затем тренд развернется в противоположную стороны, и для отечественной валюты вновь настанут непростые времена. Однако до конца года она скорее всего удержится в диапазоне ниже 70 рублей.



В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже рубль сохраняет свои вчерашние позиции по отношению к главным западным валютам. По состоянию на 11:00 мск, американский доллар вырос в цене на 1 копейку, до 66,27 рубля. Евро подешевел на 2 копейки, снизившись до 78,02 рубля, сообщается на сайте торговой площадки.

По мнению экспертов, это затишье является временным. Сегодня можно ожидать довольно высокой волатильности на рынках и всевозможных сюрпризов без каких бы то ни было причин. Выбранная инвесторами стратегия давит доллар вниз, и по итогам дня он может опустится ниже 66 рублей.

"Учитывая всеобщее позитивное отношение к рискованным активам и, в частности, валютам развивающихся стран, шансы на пробитие уровня вниз представляются довольно высокими, и тогда следующий очень сильный уровень – в районе 64 рублей за $1", – цитирует "Российская газета" слова руководителя направления по анализу рынков УК "Ингосстрах-инвестиции" Валентина Журбы.

Негативные факторы, с которыми может столкнуться рубль, - все те же: укрепление доллара и угроза санкций. Но против них у российской валюты есть надежная защита. Это и начало налогового периода, пик которого придется на 25 сентября, и коррекционный отскок на развивающихся рынках, и дорогая нефть. Почувствовав снижение рисков, инвесторы могут вновь отдать предпочтение российским ценным бумагам, и для рубля это станет неплохим подспорьем.

Однако по мере того как позитивные факторы будут сходить на нет, ситуация будет меняться не в лучшую для рубля сторону. Ведь как ни крути, а фундаментальных улучшений в развивающихся экономиках не произошло. Что касается рубля, то он продолжает очень сильно зависеть от общего маятника настроений на рынке, новых спонтанных санкций и нефтяных котировок.

Следующая неделя может стать определяющей для российской валюты. Если после теперешней коррекции не произойдет нового стремительного ослабления, то ситуация постепенно войдет в более спокойное русло.

Рассчитывать на заметное укрепление рубля не приходится из-за продолжающегося давления на развивающиеся рынки в виде торговых войн, санкций и роста процентной ставки в США. Тем не менее до конца текущего года российская валюта вполне может остаться в коридоре 65-70 рублей за $1.