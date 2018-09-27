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Евро резко обесценился

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Курс российской валюты установил новый рекорд

Рубль продолжает укрепляться к главным мировым валютам. В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже курс евро опустился ниже 77 рублей. Это минимальная для континентальной валюты отметка с 20 августа.

Месячный минимум был установлен в начале торговой сессии. Европейская валюта со старта ушла в минус, потеряв 29 коп. и снизившись до 76,98 рубля. Затем провал был немного отыгран: по состоянию на 10:45 мск за 1 евро дают 77,03 рубля.

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Доллар США тем временем чуть-чуть укрепился к рублю. Его курс поднялся до 65,83 руб. за единицу, это на 3 коп. больше, чем днем ранее, свидетельствуют данные биржи.

Между тем специалисты утверждают, что наблюдающийся с прошлой недели рост рублевого курса вот-вот окончится и ему на смену придет снижение котировок. Все дело в том, что завтра, 28 сентября, заканчивается налоговый период, который помогал рублю держаться на плаву, поскольку в эти дни традиционно повышается спрос на отечественную валюту на внутреннем рынке. После этого "россиянин" станет острее реагировать на нефтяные котировки и санкционную риторику, отмечает "Российская газета".

Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко в интервью изданию причислил к факторам поддержки рубля дорогую нефть (по цене выше $80 за баррель) и позитивную динамику валют развивающихся рынков.

На противоположной чаше весов – окончание поддержки со стороны экспортеров, переводящих валютную выручку в рубли для расчетов с казной, ожидаемый разворот положительной тенденции на нефтяном рынке, волатильность на развивающихся рынках и рост геополитической напряженности.

При этом рублю удастся удержаться под натиском дорожающего доллара. Объявленное Федеральной резервной системой США повышение базовой процентной ставки на 0,25 процентных пункта (до 2-2,25%), которое приведет к укреплению американской валюты, уже заложено в цены и сюрпризом для игроков не станет. Рынок также учел еще одно повышение ставки, которое произойдет до конца года, поэтому к значительным курсовым колебаниям такие новости не приведут.

"На текущий момент политика ФРС не оказывает столь сильного влияния на отечественную валюту. Главными факторами остаются положительное сальдо платежного баланса, дорогая нефть и отсутствие покупок валюты в рамках бюджетного правила", – подчеркнул ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Андрей ФИЛАТОВ
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