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Доллару предсказали крах

Фото: pixabay.com
Рубль причислили к самым недооцененным валютам мира

Российская валюта должна стоить как минимум на 15% дороже, чем она стоит сейчас. К такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank, которые указали на резкое несоответствие нынешних рублевых котировок и "справедливого курса".

В обзоре банка утверждается, что в ближайшее время "россиянин" укрепится до 60 руб. за 1 доллар. Последний раз рубль добирался до такой отметки в апреле, накануне очередного расширения пакета антироссийских санкций со стороны США, сообщает РБК.

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Согласно расчетам Deutsche Bank, рубль входит в пятерку самых недооцененных валют мира. Методика, по которой делаются соответствующие вычисления, позволяет отслеживать расхождения между реальным валютным курсом и макроэкономическими показателями страны, такими как инфляция, производительность и другими. Для оценки валюты по отношению к корзине валют валютные пары взвешиваются по доле во внешней торговле. Так, доллар оказался переоценен на целых 7%.

Немецкие эксперты позитивно оценили состояние российской экономики. Инфляция на уровне 3% по-прежнему значительно ниже целевого показателя (4%), она достигнет его к началу 2019 года. Краткосрочная реальная ставка составляет 3,5-4%, и решительность Центробанка в плане повышения ключевой ставки должна оказать поддержку курсу в ближайшие месяцы.

Россия остается в числе развивающихся рынков, наименее подверженных внешним шокам, говорится в обзоре. Среди сильных сторон российской экономики – высокие реальные ставки, положительное сальдо текущего счета, хороший бюджетный баланс и высокий коэффициент резервного покрытия. Все это поспособствует укреплению рубля. Ему также поможет решение регулятора о приостановке закупок валюты по бюджетному правилу до конца года.

Главную и чуть ли не единственную угрозу устойчивости российской валюты несет санкционная риторика. Неопределенность отрицательно сказывается на настроениях участников рынка. Угроза введения ограничения вынуждает инвесторов отказываться от вложений в российские активы.

Пока что рублю далеко до предсказанной отметки 60 руб. за доллар, но он хотя бы остается стабильным. Вчера на Московской бирже российская валюта вновь выросла к главным мировым валютам. Курс доллара понизился на 17 коп., до 65,62 руб., курс евро – на 88 коп., до 76,37 рубля.

Тем не менее аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов полагает, что рубль исчерпал потенциал роста на данном отрезке. "Технически выполнены все условия для восходящей коррекции. Пара доллар/рубль побывала в разворотной зоне 65,00-65,30 рубля. Налоговый период завершен. Нефть пытается скорректироваться. Чаша весов начинает склоняться на сторону иностранных валют", – приводит его слова "Прайм".

Андрей ФИЛАТОВ
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