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Предсказано будущее рубля

Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
Курс российской валюты спрогнозировали на десятилетие вперед

В течение ближайших 17 лет рубль сохранит примерно ту же позицию по отношению к доллару, что и сейчас. Это следует из прогноза Министерства финансов РФ.

По оценке ведомства, до 2020 года доллар в среднем будет стоить без малого 62 рубля. В следующую пятилетку (2021-2025 годы) рубль просядет до 66,4 рубля за "вечнозеленый". 

В 2026-2030 годы рубль еще немного ослабнет – до 71,1 рубля. В последующее пятилетие доллар вновь подрастет – до 73,9 рубля.

В документе уточняется, что это номинальный курс рубля без учета курса валют стран, которые ведут торговлю с Россией. Тем не менее, в Минфине уверены, что реальная стоимость рубля по отношению к доллару будет относительно стабильной.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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