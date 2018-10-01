Доллар скоро обвалится

Российскую валюту недооценили

Стоимость отечественной валюты постепенно повышается на протяжении без малого двух недель. В первый день октября тенденция продолжилась: биржевой день открылся ростом котировок. Эксперты говорят, что по причине заниженного курса рубля "россиянин" имеет большой потенциал роста.



На старте торгов на Московской бирже курс доллара снизился на 2 коп., курс евро – на 20 коп. по отношению к уровню закрытия в прошлую пятницу. Затем иностранным валютам удалось слегка улучшить ситуацию. По состоянию на 11:05 мск за $1 давали 65,51 руб., что на 2 коп. меньше, чем на момент открытия. Евро шел по цене 75,98 руб. (на 12 коп. меньше).

Специалисты отмечают, что рубль отыгрывает падение, вызванное неверной оценкой его стоимости. На прошлой неделе эксперты Deutsche Bank включили "россиянина" в пятерку самых недооцененных валют мира. Поэтому его рост абсолютно логичен. Так что в обозримом будущем курс доллара США может упасть до 60 рублей.

По мнению европейских аналитиков, важную роль в укреплении рубля сыграл Центробанк, который впервые с 2014 г. повысил ставку, а кроме того, приостановил закупки долларов на рынке до конца года. Поддержку российской валюте оказали макроэкономическая стабильность и высокие цены на нефть. В то же время основной угрозой для рубля по-прежнему остаются американские санкции.

Российские аналитики согласились с оценками немецких экономистов. Они отметили, что текущая слабость рубля вызвана риском введения новых ограничений со стороны США, передает РИА "Новости".

"Достаточно вспомнить о существенном положительном сальдо текущего счета, низком накопленном уровне государственной задолженности. Бюджетный баланс тоже внушает оптимизм. По совокупности всех показателей рубль выглядит недооцененным, а значит, при благоприятных обстоятельствах располагает запасом для укрепления", – полагает начальник аналитического отдела "Церих кэпитал менеджмент" Николай Подлевских.

Единственное, в чем российские эксперты не согласились с немцами, – утверждение о сильной зависимости курса рубля от стоимости черного золота. В последнее время зависимость бюджета от нефтяных доходов существенно ослабела, указали отечественные специалисты.

При этом некоторые наблюдатели напомнили о том, что слишком крепкий рубль вреден для бюджета, чья наполняемость зависит от экспорта. "Критическим можно считать диапазон 63-65, рублю вряд ли позволят укрепляться и дальше", – полагает валютный стратег TeleTrade Андрей Егоров. Необходимый для бюджета уровень эксперт оценивает в 66-68 руб. за 1 доллар.