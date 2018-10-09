Готовьтесь к санкциям: доллар резко взлетит

Непростые времена ждут страну в следующем году

Американская валюта вырастет до 83 рублей. Пессимистические прогнозы делают аналитики в однолетней перспективе.

В новый кризисный виток российскую экономику втянут санкции, из-за чего ВВП страны в следующем году резко упадет на 2,5%. А инфляция, несмотря на увещевания Центробанка, будет вдвое больше и составит 8%. При этом ключевая ставка дотянется до отметки 12%.

К такому выводу пришли эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сообщает РБК. Неутешительный сюжет сопровождает ряд другие факторов. В числе прочих долговой кризис в Поднебесной, возможное наступление рецессии в США и бюджетный кризис, охвативший часть Европы.

В то же время существует базовый сценарий агентства. Исходя из него, экономика страны прибавит 1,4%, инфляция – 4,6%, а доллар будет держаться в пределах 64 рублей.

Напомним, в сентябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что следующий шестилетний цикл в российской экономике будет очень непростым. Причина, которую назвали в правительстве, – все те же санкции.